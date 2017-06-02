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〈台北都會〉北捷血汗清潔工 7年遭剝削2280萬

2017-06-02

〔記者周彥妤／台北報導〕北市勞動局五年來對台北捷運公司清潔外包公司裁罰十次，但又傳勞資糾紛！市議員王威中昨上午偕同北捷清潔工李先生召開記者會，指控三家外包公司實為同一集團，輪流承攬清潔業務，逼清潔員簽下非自願離職書，再與另家公司簽約，導致清潔員年資歸零，更積欠二二八○萬元資遣費及工資，事後向勞動局長賴香伶陳情又不了了之。對此，市長柯文哲昨下午於議會答詢時表示，將要求勞動局介入調查。

柯文哲要求勞動局調查

李先生表示，七年來任職的萬成、華德來及伯樂公司皆屬同集團，勞動局卻對輪流承包弊端視而不見，又對勞工申訴敷衍了事。

王威中指出，這些清潔工七年來遭侵吞兩次資遣費、按年累計的特休假，至少達二二八○萬元。

王威中批評，北市府宣示降低約聘人力至一成，卻增加派遣及勞務承攬標案，無疑是玩兩面手法，呼籲相關單位正視勞動權益。

勞動基準科科長黃毓銘表示，過去五年萬成牴觸「勞動基準法」三十九條，休假日照常工作未加倍發給工資而遭裁罰一三八萬元；目前「勞基法」無法認定三間公司屬同一集團，既然清潔工已簽自願離職書，只能視為另謀他職，年資歸零重計，僅能督促中央速修「勞動派遣法」。

記者去電萬成、華德來、伯樂三間公司查證，僅華德來人員回應：「我不清楚」，記者欲洽詢負責人，該人員說：「好像沒有」；記者無法取得回應。

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