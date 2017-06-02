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〈台北都會〉化南新村保存否 8月排入文資審議

2017-06-02

盼全區保留 居民提報文資

〔記者張凱翔／台北報導〕政治大學教師宿舍「化南新村」有半世紀的歷史，曾為著名文人居所，但政大為了蓋法學院新校舍，打算將卅棟建物拆到剩八棟，居民不捨因此提報文資。

失去原味 政大僅願留8棟

政大認為，當年建物歷經多次改建，已無原有特色，且有耐震疑慮；但居民指出，當年設計出防淹水的樓層墊高和Ｚ字型圍牆，在視覺上巷弄錯落有致，加上六十年老樹，不時可見台灣藍鵲棲息，兼具景觀和生態的重要性。

政治大學教師宿舍「化南新村」有逾五十年歷史，雖然一○四年、今年五月已分別舉行兩次會勘，有部分委員認為，化南新村景觀完整「非常值得保留」，但文化局表示，化南新村「較複雜」，需全部委員都看過再做決議，文資委員米復國表示，三次會勘後，全數委員都已大致了解狀況，最快八月就能將此案排入文資審議，屆時就能做出決議。

文資委員等人員 昨第三次會勘

昨會勘過程中，提案人銘傳大學副教授苑舉民和政大歷史系校友陳淑美，沿途解說每戶房子的老故事，主張化南新村是木柵地區文教眷舍保存最好的，若活化得宜，可和台大青田街區宿舍群媲美，形成文化景觀；不過，提案人也質疑政大校地廣大、近期又取得國防部的指南山莊，開發化南新村無必要性。

政大總務處則表示，化南新村是教職員宿舍，人員隨著教職來來去去，建物歷經多次改建，已無原有特色，且經結構技師耐震評估發現，有四棟房舍有安全疑慮，應把有安全問題的房屋拆除改建，保留八棟情況較佳房舍達成新舊融合；至於指南山莊部分，因位在山坡旁，只有不到一半的土地可開發，政大法學院長林國全還說：「我們盡最大誠意卑微地溝通」，盼居民不要把路「封死」，也應顧及學生權益。

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  • 文資委員等人昨進行第三次文資會勘。（記者張凱翔攝）

    文資委員等人昨進行第三次文資會勘。（記者張凱翔攝）

  • 政大提出開發計畫整體構想圖。（政大總務處提供）

    政大提出開發計畫整體構想圖。（政大總務處提供）

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