〈台北都會〉北藝監造溢領工程費 柯文哲：送檢調偵辦

2017-06-02

〔記者郭安家／台北報導〕本報昨獨家報導，台北藝術中心「爛尾樓」追加預算三．八二億元。未料，台北市長柯文哲昨赴議會市政總質詢，市議員陳政忠再爆料，北市府委託監造設計的大元聯合建築師事務所、大都會建築師事務所，多報施工進度、款項達二．一三億元，還獲得十五％總工程款的設計監造費，比台中歌劇院還高，質疑北藝中心從設計到施工弊端叢生。對此，台北市長柯文哲答詢表示會送檢調偵辦。

議員：超額認列工程款2.13億

陳政忠受訪解釋，原本大元建築事務所提報工程進度為六十五．二一％、取得工程款廿五億元，但大元近日交出精確數據，實際進度為五十九．六六％，超額認列工程款達二．一三億餘元；並質疑人謀不臧，涉嫌偽造文書、詐欺、圖利。

設計監造費高達7.64億 太貴了

對此，北市府政風處長沈鳳樑於議場答詢坦言，確實有些工程項目「還沒有做到」、或是有瑕疵。陳政忠不滿沈鳳樑認為是「瑕疵」，並指工程只分有做、沒做而已。

除此，陳政忠還表示，北藝中心設計監造費達總工程款的十五％、七．六四億元，反觀台中歌劇院則是十三％、六．六二億元、高雄衛武營則占十．八％、五．五億元，到底誰從北藝中心中獲利？另外，該工程還埋藏四十幾項特殊建材及工法，粗估總金額達二．八億元，不解為誰綁標？其中一定有圖利。

柯文哲坦言，十五％的設計監造費是法律上限，為何用法律上限？他們無法替代回答。陳政忠數度要求柯文哲將北藝中心移送檢調偵辦，起初柯說：「議員指責的東西，我無法替前朝辯護，我們來的時候已經搖搖欲墜」，但柯最後脫口說出：「還是會送（檢調）」。

法務局：查證屬實 究責到底

法務局長袁秀慧受訪說，若再進一步查證屬實，將要求廠商返還溢領的二．一三億元，至於其他責任則會追究到底，並釐清監工是否出問題，若有人謀不臧情事，則會送檢調偵辦。

記者去電大元建築事務所，並留下聯繫方式，但至截稿仍無法取得進一步回應。

另一方面，陳政忠、親民黨市議員黃珊珊、林國成、無黨籍議員李慶元也於議場指出，防汛期將屆，北藝中心遺留外牆工程鷹架岌岌可危，尤其該工程位在捷運劍潭站附近，工程鷹架形同不定時炸彈，市府如今又打算分兩標發包，工程品質如何控管？對此，柯文哲則回應，現在最重要的是拆鷹架、發包出去。