〈台北都會〉三重設頂崁越堤牽引道 通河濱公園

2017-06-02

〔記者李雅雯／新北報導〕新北三重區疏洪東路二段、金華街口增設頂崁越堤牽引道，已開放民眾使用，步行民眾或自行車騎士都可由此直達新北市最大水岸公園。

三重頂崁街附近本來只有管理人員做坡面巡管的工作樓梯，坡面相當陡，一般民眾使用吃力，不好前往堤外河濱公園；由於周邊學校及民宅多，因應民眾前往堤外河濱公園需要，高灘地工程管理處設置頂崁越堤牽引道。

高灘處指出，新設的牽引道寬達三公尺，坡度也較工作樓梯趨緩許多，周邊交通號誌也協調調整，增加通行安全。