〈南部〉說好六月回台 北門灣生病逝日本

2017-06-01

〔記者楊金城／台南報導〕在北門出生的日本人「灣生」安藤邦夫，十年前和北門鹽鄉民宿業者洪有志一家人結為忘年之交。安藤上月來台，本想六月初再回出生地北門，卻不幸於五月十四日病逝日本家中，享壽八十六歲，洪有志一家人聞訊難過不已。

洪有志、王淑梅夫婦昨天不捨地說，安藤愛台灣，甚至自認是「台灣人」，夫婦倆每年都會收到來自二千公里外、安藤手繪當年生肖的賀年信，原本想收藏、集滿安藤一整套「十二生肖」賀年信，如今，這個願望已無法達成！

安藤邦夫的父親在日治時代是派駐北門的警察，安藤在北門出生，童年在北門度過，直到十多歲才因日本戰敗被送回日本。民國九十七年，安藤因一張北門派出所的舊建築老照片，和洪有志的父親洪永華、媽媽王玉梅一家人結緣相識。

此後，每年安藤都會寄來賀年信，信上有安藤手繪的當年生肖賀年圖案，例如三羊開泰、今年的金雞報喜和問候信。安藤和妻子葉子也幾乎每年必到台南、北門旅遊，和洪有志一家人聚會敘舊，洪有志都會放下民宿工作，陪老人家四處走走，感情就像家人。

洪有志說，近年安藤邦夫因為腳疾，每次都感嘆說：「這可能是有生之年最後一次來台灣了！」但安藤夫婦還是排除萬難回「故鄉」，一家人對安藤的離世留下無限的懷念。