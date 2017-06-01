〈南部〉不捨老母種菱角 兒佯稱放掉田水

2017-06-01

〔記者楊金城／官田報導〕因應端午包粽子，官田區一期作糯米已完成收割，菱農最近開始種植菱角，官田西庄里七十歲陳姓阿嬤種植四分多地菱角，兒子心疼媽媽辛苦，不希望老媽媽再下水田種菱角，佯稱要放掉菱角田裡的水，最後還是拗不過媽媽種菱角的堅持。

官田區種植面積回升

官田區農會總幹事林正容說，往昔官田區種植菱角面積四百多公頃，有「菱角之鄉」美譽，官田有烏山頭水庫，可謂佔有「水頭」地利之便，菱農引用葫蘆埤、嘉南大圳水源，種植菱角不受缺水影響。

但菱角只能人工栽種，無法以機器代替，因缺工影響，官田菱角曾一度減到三百公頃。林正容說，這幾年菱角價格不錯，農會共同運銷官田菱角到台北批發市場，一公斤喊價三十五到四十元間，農民種植意願提升，也吸引年輕人返鄉種植，今年預估會增加到三百五十公頃。

嬤腿痠跪坐「被當溺水」

官田一期作糯米收割完成，開始輪作菱角，主要產地官田、西庄、東庄、湖山里，處處可見農民忙著翻耕農地及引水。陳阿嬤笑著說，種菱角苗多數時候要彎腰站在水田，辛苦又累，有次腿痠，跪坐水田，路人看到還誤以為她溺水，被嚇壞！兒子則嚇說要放掉水田裡的水，不讓她種菱角，但她種習慣了，不想讓田荒廢，兒子最後也未真的放掉水。