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〈南部〉台南孔廟老雨豆樹腐朽 樹藝師健檢

2017-06-01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕被喻為台南「孔廟二哥」、樹齡八十年以上的雨豆樹，面臨中空腐朽危機，市府全力維護搶救，並邀請專家診斷，幸好它仍可靠根系「自癒」能力生長，但也呼籲民眾勿踏入樹冠下，共同保護老樹。

「孔廟一哥」是大成殿前綠蔭參天的大榕樹，但多年前感染褐根病凋亡。而「入德之門」前的「孔廟二哥」雨豆樹近三十公尺高、姿態優美，儼然取代「一哥地位」指標，農業局初步診斷，尚無發現褐根病感染跡象，不過，年前測得樹幹中空腐朽，樹勢偏向北側，現以四條鋼纜預防性拉撐，支撐支架也正由孔廟文化基金會辦理設計中。

土壤將打鬆 籲勿踏入樹下

農業局邀請具ISA國際樹藝協會認證樹藝師、風險評估師資格的馬經倫，以及曾參加多國攀樹比賽的認證攀樹師廖偉健為老樹健檢。專家建議改善樹木的生長勢更重要，樹幹雖中空腐朽，只要恢復根系的吸收和儲存養分的能力，邊材活細胞還可生長、加粗加厚，利用樹木自體平衡機制支撐重量；同時建議移除草皮、以空氣挖掘機改善土壤硬實情形，讓根系有伸展空間，也請民眾勿再踏進樹冠下。

台南目前列管老樹共二百七十八棵，文史豐富的中西區更有許多伴隨古蹟成長的代表性老樹。老雨豆樹則有五株，台南公園二株，成功大學與台南大學各一株，孔廟老樹排行第三。

此外，孔廟旁的忠義國小校園西北側有株黃連木老樹，樹高廿．四公尺，也有中空腐朽情形，樹藝師建議利用空氣挖掘機吹開土壤，了解根系確切問題，同時改善棲地土壤；而樹木西南側的邊材較薄，也建議採預防性支撐，並持續追蹤觀察生長情形。

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  • 台南孔廟老雨豆樹面臨樹幹中空腐朽危機，農業局現以鋼纜為它做預防性拉撐。（記者洪瑞琴攝）

    台南孔廟老雨豆樹面臨樹幹中空腐朽危機，農業局現以鋼纜為它做預防性拉撐。（記者洪瑞琴攝）

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