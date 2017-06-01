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〈南部〉成大台文系館百年展 追憶804醫院

2017-06-01

曾設蔣經國用緊急病房

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學台文系館建築物今年邁入百年，不只是市定古蹟，也是許多老台南人口中的「八○四醫院」。早期院內不僅有防空洞、直升機停機坪，還一度設有提供給前總統蔣經國緊急使用的「祥泰病房」。校方即日起至六月十四日舉辦「系館空間百年回顧」展，透過老照片與文物，帶領民眾搭乘「小東路十五號時光機」，回顧八○四醫院的點滴故事。

成大台文系館建於一九一七年，原為日軍台南衛戍病院，戰後改為陸軍第四醫院與陸軍八○四醫院，並在原日治建築群周圍增建病房與院舍，除了提供南部軍醫護使用、醫學院學生實習，也是台南人重要的醫療場所。一九八七年陸軍八○四醫院北遷後，建物曾荒廢一時，二○○三年指定為市定古蹟，二○一三年起成大台文系進駐。

老醫師老護士舊地重遊

成大台文系舉辦「小東路十五號時光機」回顧展，昨天邀請曾在八○四醫院服務的婦產科醫生杜哲卿、護士黃敬貞、曾任五任院長參謀的吳照煌以及在醫院出生的作家蘇偉貞、成大外文系老師高實玫等人，分享昔日點滴。

七十六歲黃敬貞於一九五八至一九七一年在八○四醫院服務，她說，當時是全台第四所國軍陸軍總院，醫生、護士全是軍職，雖然設備不是很先進，但大家的服務熱忱十分高亢，尤其八二三金門砲戰時，因台南有空軍基地，每天都有傷勢非常嚴重的病患送來，「那時大家每天都非常緊張，盡心盡力為前線作戰的傷患服務。」

重返昔日的工作場所，杜哲卿循著記憶想要看看當年的婦產科門診，如今已是學生上課的教室，黃敬貞的女兒高實玫就是他接生的。黃敬貞、杜哲卿說，「空間都沒變」，增添新氣象、很多新設施，但也保留了老建築。

八十六歲吳照煌對院內每棟建築、植栽等細節記憶猶新，他回憶，第十任院長焦文魁提出「醫院公園化」，讓醫院裡花木扶疏。蔣經國擔任總統後期，醫院設有提供緊急需求的「祥泰病房」，病床就是他採購的，不過，蔣經國未曾使用過。

吳新榮兒子曾在此服務

蘇偉貞在散文集《租書店的女兒》中，寫下自己在八○四醫院出生時的故事；《滾滾遼河》作者紀剛曾是八○四的小兒科醫生，小說也是在這裡起筆的；鹽份地帶作家吳新榮的兒子吳南圖也曾在此服務。

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  • 成功大學台文系系館建築已有百年歷史，這裡也曾是老台南人記憶中的陸軍八○四醫院。（記者劉婉君攝）

    成功大學台文系系館建築已有百年歷史，這裡也曾是老台南人記憶中的陸軍八○四醫院。（記者劉婉君攝）

  • 成大外文系老師高實玫（中）的母親黃敬貞（右），曾於陸軍八○四醫院當護士，高實玫自己當年也在八○四由杜哲卿醫生（左）接生，三人舊地重遊，回憶當年。（記者劉婉君攝）

    成大外文系老師高實玫（中）的母親黃敬貞（右），曾於陸軍八○四醫院當護士，高實玫自己當年也在八○四由杜哲卿醫生（左）接生，三人舊地重遊，回憶當年。（記者劉婉君攝）

  • 高實玫提供父親高振中在八○四醫院擔任眼科醫生時的診療器具、老照片，在回顧展中展出。（記者劉婉君攝）

    高實玫提供父親高振中在八○四醫院擔任眼科醫生時的診療器具、老照片，在回顧展中展出。（記者劉婉君攝）

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