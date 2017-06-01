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〈南部〉「台灣二手毒品危害地圖」 網友繪製

2017-06-01

兩天 全國127名網友回報

〔記者黃良傑／高雄報導〕毒蟲常選擇藏身大樓拉Ｋ開毒趴，逃避警方查緝，Ｋ菸臭味卻影響社區居民，受害者成立「Ｋ他命惡臭受害者聯盟」臉書專頁，繪製「台灣二手毒品危害地圖」，短短兩天全國一二七名網友回報毒害的社區、大樓，高市警方強調只要獲報定會同管委會處理，並聲請搜索票上門緝毒。

「Ｋ他命惡臭受害者聯盟」臉書專頁貼出「自己的社區自己救」標語，向隱身大樓、社區吸毒、拉Ｋ的毒蟲宣戰，鼓勵吸二手Ｋ菸的社區居民不要再隱忍，勇於向警方報案，同時教戰房東如何與毒蟲房客簽約，提醒租屋契約中加註「房屋有危害承租人或其他同居人之安全或健康瑕疵」，即可立即中止合約。

Ｋ毒受害者聯盟決定號召全國網友、粉絲，依循版主提供的「二手毒害回報系統」，再繪製出「台灣二手毒品危害地圖」，提供全國各警察機關緝毒，民眾也可依此地圖評估租買屋地點，避免受二手Ｋ菸的毒害。

「台灣二手毒品危害地圖」目前全國共一二七棟樓疑沾毒，其中高雄有十九處，多分佈於鼓山、楠梓、三民等區，高市警方表示，因大樓內浴廁管道相連，若其中一戶有人吸Ｋ他命香菸，氣味很容易透過相連管道散布到同棟大樓其他住戶家中，不易查出Ｋ菸源，警方會聯手管委會與住戶定位，找出拉Ｋ菸的住戶。

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  • 自己社區自己救！網友繪「台灣二手毒品危害地圖」，提醒房東和租買屋者。（記者黃良傑翻攝）

    自己社區自己救！網友繪「台灣二手毒品危害地圖」，提醒房東和租買屋者。（記者黃良傑翻攝）

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