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〈南部〉台東火車站 15隻熊出沒

2017-06-01

〔記者王秀亭／台東報導〕台東火車站大廳及出入口竟有「熊」出沒！台鐵台東站為慶祝台鐵營運一百三十周年，與中華民國台灣泰迪熊協會合作，將十五座樂活裝置藝術熊擺在台東站迎賓，有泰迪熊、貓王熊、忍者熊等特殊造型熊，民眾在六月底前都可到台東站找熊樂。

鐵路工會台東分會理事長張博翔表示，為給親子不同的候車感受，想到兩年前台灣泰迪熊協會在台北士林官邸的展出大受歡迎，心想泰迪熊造型可愛、容易親近，一定可以讓改建中的台東站有溫暖、祥和的氣氛，遂向該協會提出在鐵路節前後展出的想法。

中華民國台灣泰迪熊協會無償提供十五座樂活裝置藝術熊，昨天上午運抵台東站後，站內人員立即動員，將熊分別擺在大廳各處迎賓，每座熊都是向旅客打招呼的姿勢，張博翔坦言，十五座熊擺在人潮往來頻繁的大廳壓力頗大，由於台東站仍在改建，大廳及出入口空間有限，決定不以紅線將熊圍起來，方便遊客親近拍照，但盼拍照民眾發揮公德心，不要觸摸或破壞裝置藝術熊。

昨天上午準備搭車的四歲高妹妹看到一座座可愛的大熊，拉著媽媽要拍照，看過十五座熊，高妹妹說，每個造型都不同，最喜歡的還是毛絨絨的熊，比較像真熊又可愛。

「熊戀台東」大型樂活熊裝置藝術展展期至六月三十日，台東站將於六月四日提前慶祝鐵路節，從上午十時二十分起，有台東音樂家王錦明帶來薩克斯風吹奏，台灣泰迪熊協會也會到場舉辦泰迪熊手作教學，另有鐵道及泰迪熊紀念品展售。

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  • 各式彩繪熊進駐台東火車站，小朋友開心合影。（記者王秀亭攝）

    各式彩繪熊進駐台東火車站，小朋友開心合影。（記者王秀亭攝）

  • 15隻彩繪熊進駐台東火車站。（記者王秀亭攝）

    15隻彩繪熊進駐台東火車站。（記者王秀亭攝）

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