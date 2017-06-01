〈南部〉台東火車站 15隻熊出沒

〔記者王秀亭／台東報導〕台東火車站大廳及出入口竟有「熊」出沒！台鐵台東站為慶祝台鐵營運一百三十周年，與中華民國台灣泰迪熊協會合作，將十五座樂活裝置藝術熊擺在台東站迎賓，有泰迪熊、貓王熊、忍者熊等特殊造型熊，民眾在六月底前都可到台東站找熊樂。
鐵路工會台東分會理事長張博翔表示，為給親子不同的候車感受，想到兩年前台灣泰迪熊協會在台北士林官邸的展出大受歡迎，心想泰迪熊造型可愛、容易親近，一定可以讓改建中的台東站有溫暖、祥和的氣氛，遂向該協會提出在鐵路節前後展出的想法。
中華民國台灣泰迪熊協會無償提供十五座樂活裝置藝術熊，昨天上午運抵台東站後，站內人員立即動員，將熊分別擺在大廳各處迎賓，每座熊都是向旅客打招呼的姿勢，張博翔坦言，十五座熊擺在人潮往來頻繁的大廳壓力頗大，由於台東站仍在改建，大廳及出入口空間有限，決定不以紅線將熊圍起來，方便遊客親近拍照，但盼拍照民眾發揮公德心，不要觸摸或破壞裝置藝術熊。
昨天上午準備搭車的四歲高妹妹看到一座座可愛的大熊，拉著媽媽要拍照，看過十五座熊，高妹妹說，每個造型都不同，最喜歡的還是毛絨絨的熊，比較像真熊又可愛。
「熊戀台東」大型樂活熊裝置藝術展展期至六月三十日，台東站將於六月四日提前慶祝鐵路節，從上午十時二十分起，有台東音樂家王錦明帶來薩克斯風吹奏，台灣泰迪熊協會也會到場舉辦泰迪熊手作教學，另有鐵道及泰迪熊紀念品展售。