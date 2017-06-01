〈南部〉台東國慶煙火 議員盼提前一天放

2017-06-01

遇連假最後一天 憂留不住遊客

〔記者黃明堂／台東報導〕今年國慶煙火將在台東施放，但四天連假卻在最後一天的十月十日晚間才放煙火，引起難以留住觀光客的質疑；縣議員江堅壽建議改在九日施放，縣長黃健庭則說是由中央決定。

國慶煙火將首度在台東施放，縣議員吳秀華說，民間反應熱烈但兩極，其中一項質疑是，縣府反對放煙火卻接辦國慶煙火。

縣長黃健庭表示，他是接獲立法院長蘇嘉全詢問縣府意願後被動接辦，最大考量是希望為台東帶進觀光人潮。他說，縣府辦跨年晚會也不放煙火的，但國慶煙火是中央決定要放，就算不在台東，也會在其它縣市，所以衡量之後，決定接受，況且不必由縣府花錢。

國慶籌備會決定在台東放煙火的最大考量是台東去年飽受天災，要透過國慶煙火為台東提振觀光，縣議員江堅壽說，既是這種考量，就不應該選擇在國慶四天連假的最後一晚才放煙火，遊客早跑光了，應該提前到九日晚間施放。

東縣長指中央決定 小英會到場

黃健庭說，他也曾反映是否可以提前到九日施放煙火，但總統蔡英文將到台東參加，基於行程考量，籌備會仍決定依慣例在十日晚間施放。

黃健庭說，從另一個角度來看，也可能吸引外地遊客在台東多留一晚；江堅壽認為隔天都要上班，遊客很難多留一晚，既是為台東觀光考量，乾脆請總統不必來了，讓國慶煙火提前在九日晚間舉行。