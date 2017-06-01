〈南部〉大社一期掩埋場太陽能發電 年底完工

〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕垃圾掩埋場也能發電！
設太陽能光電模組六千多片
市府環保局啟動太陽光電再生計畫，選定大社、旗山二處掩埋場，將設置太陽能光電模組六千多片，每年可發電一百六十二萬度，挹注市庫六十萬元，減少二氧化碳八百多公噸，將於今年六月中旬簽約，最快明年三月營運，種電兼具環保效益。
高市有三十五處掩埋場，環保局推動掩埋場土地利用再活化，並啟動太陽光電再生計畫，評估各掩埋場平整性、易日照程度等，選定旗山區域性、大社一期掩埋場，將設置太陽能光電模組六千多片。
旗山掩埋場發電 明年初完工
其中旗山區域性掩埋場正進行復育工程，預計明年初才會完工，將優先推動大社一期掩埋場發電，目前已有廠商得標，將於六月中旬簽約，預計今年底前完工，但配合台電送電，最快明年三月營運。
環保局表示，這項計畫採土地標租二十年方式，由市府提供掩埋場土地，廠商興建發電設備營運，發電將全數售予台電，廠商由售電所得中提撥八．五％繳交市庫，總計每年可挹注六十萬元。
值得一提的是，每年總計可發電一百六十二萬度，若以每戶每年使用三千六百度電量計算，足以提供四百五十戶家戶使用，依台電網站數據太陽能光電每度電可減碳○．五公斤來計算，可減少二氧化碳八百五十五公噸，相當於種植七萬一千多棵樹木。
加工區再增設太陽能發電
另外，加工出口區管理處繼去年底完成楠梓園區行政大樓屋頂設置太陽光電發電設備後，今年再接再厲，將於中港、臨廣及屏東等園區公有建築物屋頂設置太陽能發電。
加工出口區管理處指出，目前已完成發包作業，預計發電量平均每年約二十六萬八千三百三十四度，減碳量每年約一百四十二公噸。