〈南部〉台東焚化廠 議員漸支持啟用

2017-06-01

〔記者黃明堂、王秀亭／台東報導〕台東縣議會從幾乎一面倒的反對啟用焚化廠，逐漸出現堅定要求啟用的聲音！縣議員江堅壽昨天在質詢時與縣長黃健庭同聲主張啟用焚化廠，縣議員周達三則請環保局長謝清泉要向大豐居民說明清楚。

台東焚化廠完工十餘年，鄰近居民及環保團體反對燒垃圾，縣議會也一向站在反對啟用的立場，並擋下縣府三．四七億元的修繕提案；不過，隨著縣府表明要啟爐才能解決垃圾問題，縣議員出現支持聲音。

江堅壽說，現狀是把垃圾載到高雄燒，台東要運回再生粒料，雖然環保單位聲稱粒料是安全的，但缺乏公正性，不如台東自己燒垃圾，不含事業廢棄物，反而更安全，而且可以把建農掩埋場的垃圾挖出來燒，清空之後，一年只要啟爐四個月，既可減少污染，又可空出垃圾場土地加以活用。

黃健庭說，從高雄運回再生粒料是用在公共工程，但台東恐怕沒那麼多公共工程可以消耗再生粒料，所以長遠作法，仍是啟用自己的焚化廠。

縣議員周達三也要求環保局長謝清泉要對廠區周遭的大豐居民說清楚，有什麼好處及壞處，以化解疑慮。

七鄉鎮市掩埋場 將再活化

台東縣各鄉鎮垃圾掩埋場幾近飽和，縣環保局只能爭取經費活化垃圾掩埋場，繼台東市、卑南鄉及關山鎮垃圾掩埋場開始活化後，將爭取花東基金補助一億九千餘萬元，再活化七鄉鎮垃圾掩埋場，讓使用年限再延長二至三年。

環保局長謝清泉表示，高雄焚化廠代燒雲林、台東等縣市垃圾，台東每天八十噸僅夠處理台東市、卑南鄉及達仁鄉垃圾，為解燃眉之急，只能活化各鄉鎮垃圾掩埋場。

謝清泉說，環保局繼續爭取花東基金補助第二階段活化，包括鹿野、池上、東河、成功、蘭嶼鄉及垃圾量最多的台東市、卑南鄉，總經費約一點九九三億元，仍待環保署核定。