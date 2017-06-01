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〈台北都會〉安康平宅施作電梯 維護費將漲

2017-06-01

〔記者鍾泓良／台北報導〕安康平宅為台北市少數僅存為照顧低收入戶的平價住宅，但因為維護費低，整體環境窳陋，長期也無電梯，讓行動不便長者及身障人士難以出入。北市府為照顧行動不便者，於Ｂ、Ｃ基地各增設一座電梯外，也增設一座空中迴廊串連讓一一二戶居民出入無障礙。而過去安康平宅維護費為每月兩百至一千一百元，改建後是否調漲，社會局表示將調漲，但會低於興隆公宅最低租金一千六百元。

台北市副市長林欽榮昨視察工程竣工，他表示，過去原本打算把安康平宅全數拆除重建為公宅，但地方表示仍有平宅需求，決定留下兩棟；因此透過社會局第二預備金兩千五百萬元施作頂樓防水及電梯工程，未來還會用預算三千七百萬元去做內部整修及結構補強，整體工程預計明年三月完成，預計可讓平宅壽命再延長廿年。

林欽榮表示，整建完的安康平宅會交由社會局繼續使用，除了要給弱勢住戶使用，也會當作周邊都更改建的中繼住宅。他說，公宅未必要興建，也可以透過改建方式，未來南機場整宅、劍潭整宅也都會透過整建方式維護。

過去平宅因為屬於社會福利設施，住宅並沒有自償性，住戶可因低收入戶程度每月支付兩百至一千一百元的維護費，最貧窮者甚至無償入住。更新後是否會調整租金，社會局表示，尚未精算漲幅，但會比一旁的興隆公宅最低租金一千六百元還低。

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  • 市府為照顧行動不便者，於B、C基地各增設一座電梯外，也增設一座空中迴廊串接電梯。 （記者鍾泓良攝）

    市府為照顧行動不便者，於B、C基地各增設一座電梯外，也增設一座空中迴廊串接電梯。 （記者鍾泓良攝）

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