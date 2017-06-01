〈台北都會〉聯醫流感群聚 再增3人

2017-06-01

〔記者張議晨／台北報導〕台北市立聯合醫院仁愛院區五月廿二日爆發Ａ型流感群聚感染，十九人有類流感症狀，原預計六月三日即可解除管制，但院方於廿六日出面說明後，當天又有三人發燒，快篩確診為Ａ型流感。院方指出，新增三名病例確診為Ａ型流感後均返家自主監測，症狀已獲控制，且廿六日至今，也未再傳有醫護發燒，推估六月四日就可解除管制。

院方︰4日解除管制

仁愛院區院內五月廿二日傳出病患、醫護人員群聚感染Ａ型流感，共有十九人被檢出類流感症狀，其中兩人診斷為鼻竇炎及一般感冒，剩餘十七人則確診為流感並投藥治療。

不過，院方五月廿六日出面說明狀況後，當天下午四時又有兩位護理師出現發燒症狀，快篩後確診為Ａ型流感，而當晚十一時，另一名看護也傳出發燒並確診為Ａ型流感；三人同在爆發群聚感染的六樓工作。

仁愛院區醫務長陳淑廷指出，三名個案都已退燒，狀況穩定。流感病毒潛伏期約一至四天，自廿六日新增三名個案後，五天內同樓層醫護、家屬未再新增發燒個案，推估最晚六月四日就可解除管制。

加上三名新增個案，仁愛院區共有廿二人出現類流感症狀，其中兩人排除為Ａ型流感。

陳淑廷指出，遭感染患者只剩八人還在住院觀察，且都已退燒，至於其他受感染醫護則已陸續康復，但仍須觀察至四日才會解除管制。