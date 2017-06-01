〈台北都會〉動保團體籲 開放大狗搭乘大眾運輸工具

2017-06-01

狗狗公車使用率低

〔記者陳紜甄／台北報導〕寵物友善狗狗公車「六○四」與「○東」，將延長續辦至明年一月底！北市公運處表示，原預計試辦至今年五月底，經評估執行成效與運量後延長試辦。然而，台北市議員林國成指出，狗狗公車每輛車平均才載○．○八隻，「大狗的飼主看不到，也坐不到」。因此有民眾認為，除狗狗公車外，其他的大眾運輸工具，應開放一般大型犬隻也可搭乘。

狗公車試辦延長 未來視情形擴大

台灣動保行政監督執行長何宗勳指出，動保團體支持大眾公共運輸工具開放，但政府應先試辦並做好配套措施，經評估後再擴大推廣。不過，北市公運處回應，初期以推動狗狗公車為主，未來會視試辦情形擴大辦理。

根據現行規定，民眾如果要攜帶寵物搭乘大眾運輸工具，須遵守乘車規範的寵物箱尺寸，才可上車。然而，今年一月起，北市首度領先各縣市，試辦假日狗狗公車六○四與○東，方便民眾前往華山狗活動區及迎風狗運動公園，民眾攜帶家犬可免裝籠即可上車。至於高鐵、捷運與一般公車，考量每隻犬隻的大小與情況不一，加上乘客恐對大型犬隻產生恐懼，為顧慮其他的乘客，仍維持現行規定，暫不開放大型犬隻搭乘。

北市公運處指出，短期內不會考慮一般公車開放給大型犬隻搭乘。公運處業務稽查科長郭献文表示，狗狗公車試辦上路時，就有民眾反映，車內屬密閉環境，擔心狗狗會流口水、大小便產生異味，造成其他乘客的困擾。另外，也有民眾對狗毛過敏以及安全考量等因素，要求公運處不要開放。郭献文並指出，一旦一般公車開放大型犬隻，上、下午尖峰時間，搭乘人數眾多，狗狗易不安、緊張，甚至會亂叫，嚇到其他乘客 。

由於歷史背景因素，台鐵營業科長陳裕謀說，台鐵早在七十三年前，就有豬、牛與大型犬隻托運，直到今日。犬隻托運不使用乘客搭乘的列車，因此不會對乘客造成困擾或產生危險。至於民眾要攜帶寵物搭乘一般列車就須遵守尺寸規範。

北捷站務處長楊秦恆則指出，北捷考量其他乘客害怕且有疑慮，暫不開放大型犬隻搭乘；高鐵則指出，高鐵列車空間有限，且仍以「運送乘客為主」，所以限制民眾攜帶大型犬隻搭乘。