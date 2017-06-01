〈台北都會〉建成圓環小檔案

2017-06-01

從1908年起有攤販聚集，二戰時期因台北大空襲變成防空蓄水池，戰後恢復為攤販聚集地，並於1954年發展為台北最大夜市，卻在1993、1999年兩度因火災荒廢，直至2002年由前市長馬英九斥資2億元打造小吃街新圓環，卻因建材為玻璃帷幕不通風，2006年就歇業，幾經多次重開幕、又歇業後，現任市長柯文哲上任後，在2016年中決議拆除，並在2016年底動工，預計2017年7月完工為廣場綠地公園。

（記者黃建豪）