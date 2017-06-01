〈台北都會〉建成圓環變公園 「擴充實境」重溫過去

2017-06-01

〔記者黃建豪／台北報導〕曾象徵台北市西區繁華的建成圓環去年底拆除後，將在今年七月重生為綠地公園。由於建成圓環有其歷史意義，在當地人爭取下，除保留市定古蹟地下防空蓄水池外，北市府正規劃，以時下正夯的擴充實境（AR）讓民眾可透過實地走訪，在虛擬世界重溫圓環的歷史風貌。

七月完工 結合手機看見歷史風貌

做為美食地標的建成圓環已不復存在，在去年六月台北市長柯文哲決定拆除前，地方里長、文史學者各有意見，從動漫文化館、商辦大樓到遊客導覽中心都有人討論，最後決定拆除為綠地公園後，部分地方人士仍盼保留其走過西區興衰的歷史痕跡。文大學者郭瓊瑩則建議，歷史記憶不一定得用實體攤商呈現，用現代科技的虛擬實境、擴充實境也能投射出過去人聲鼎沸的場景，拉近現代人跟土地的關係。

建成圓環公園原定六月二十八日完工，但公園處工務科長洪鳳琴指出，因為圓環地下有捷運隧道通過，原建築拆除時，要觀測情況，所以工程稍微延後，預定七月中完工。

至於重現歷史痕跡方面，洪鳳琴證實，副市長林欽榮有指示，公園處透過擴充實境結合手機，讓民眾可以看到過去建成圓環的歷史面向。園藝工程隊說明，圓環的歷史重現並非硬體設置，而是軟體程式，暫定方向是利用擴充實境，讓民眾拿著安裝程式的手機到現場，對著定點標示物，就會顯示歷史解說、圖面等資訊，但過往並沒有前例，因此還在討論階段。

當地建功里長周志賢則認為，這並不符合當地期待，旁邊迪化街的巴洛克式建築都有保留，為什麼圓環就得拆，歷史就是存在才有價值，拆了就沒了。周甚至痛批，過去前市長馬英九再爛好歹也留棟蚊子館，柯文哲既然敢拆圓環，怎麼不去拆大巨蛋。