〈台北都會〉大樓長年排污 旭川河整治難

2017-06-01

〔記者林欣漢／基隆報導〕排入基隆港的旭川河，受到附近市場和魚市的垃圾、污水及住戶的生活污水影響，長期散發臭味，基隆市環保局編列追加減預算七百萬元設計費，要改善旭川河水質，但市議員質疑，旭川河上加蓋興建的三棟大樓，長年累月排放污染物，認為難見成效。

環保局長賴煥紘指出，曾以無人載具觀測到旭川河上加蓋的三棟大樓下方，共有六十支管子及十二根大涵管直接將污染物排入旭川河，正向環保署爭取經費截流污染物，避免直接排入旭川河。

市議員秦鉦說，旭川河穿越市中心到基隆港，是基隆市的盲腸，清過無數次但效果不好；市議員張芳麗也說，要怎麼截流、改善水質真的很困難，除非把上面三棟大樓全部拆掉。

市議員蘇仁和說，地上物要拆沒那麼簡單，幾百戶要遷哪去，唯一能阻止的就是看能不能不要那麼臭，不要淤積嚴重及因為沼氣過重著火就好了。

賴煥紘說明，河川治理分成水質改善、河道疏理、景觀改造三部分，這次環保署補助水質改善，分成現地處理，找個地把河川的水引進來，第二是截流污染物不要進入河川。

賴煥紘指出，以往經費散布在營建、水利及環保部門，無法一次施工，現在追加減預算的七百萬元是細部設計費用，將在南榮河進行現地處理工法，旭川河則在沉砂池進行水質改善相關設計。