〈台北都會〉不敵快時尚 40年手工女裝「爾旗」將熄燈

2017-06-01

〔記者翁聿煌／新北報導〕UNIQLO、ZARA等快時尚席捲全球，在這股浪潮下，國內曾經興盛一個世代的手工女裝，從奄奄一息走到盡頭，四十年百貨公司專櫃品牌「爾旗」不堪慘賠，兩年前就想吹熄燈號，但是第二代少東叢霆滋捨不得一路跟著公司的老員工和師傅，打算做一天算一天，「盡量撐到今年底吧！」

手工女裝「爾旗」，是五年級以上女性熟悉的百貨專櫃中價位國產品牌，與去年收掉的「優佳莉」女裝屬同一世代，叢霆滋的父親叢樹恆六十多年前從憲兵軍官退役，加入當時蓬勃發展的紡織產業，一開始在西門町叫賣外銷庫存毛衣，攢下積蓄在中華路開女裝店。

全盛時期 年營業額破億

四十年前叢家把公司搬到永和中正路現址創立品牌「爾旗」，隨著經濟起飛，「爾旗」女裝在各大百貨公司設立專櫃，民國七十至八十年公司全盛時期，年營業額破億，全省有卅餘間專櫃，每季新款一上市就被搶購，很快就得加班縫製，連同協力工廠的五十多位師傅一起踩縫紉機拚經濟，在「爾旗」工作廿多年的立玲阿姨笑著說：「最忙的時候裁縫師傅們從早上八點工作到晚上九點，自動再把衣服帶回家繼續趕工到凌晨一、兩點才休息。」

叢霆滋說，民國八十年後，台灣紡織產業逐步外移，加上韓、中成衣低價入台，「爾旗」憑著熟練技術和品牌還能挺過第一波衝擊，但經營漸漸吃力。

低價成衣搶灘 產業沒落

叢霆滋說，「爾旗」也曾想把產品年齡層向下調降，無奈台灣紡織業的產業鏈已整個外移，「爾旗」的消費客層也已固定，如今再因女裝「快時尚」興起，模組化、自動化生產、快速更新款式及平價優勢，手工女裝講究剪裁、經久耐穿的特色反而成了原罪，本土手工女裝產業沒落已是不歸路。

「爾旗」努力開源節流，經營仍不見起色，十年來的虧損，叢家已經賣掉兩棟房子，專櫃萎縮至僅剩八個點。

叢霆滋說，他對收掉公司沒有怨言，「終究有許多產業要隨著時代變遷走入歷史」，但是捨不得見到老師傅們累積的手工經驗和技術也一併消失，希望有辦法傳承，見證台灣這段紡織產業的輝煌史。