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〈台北都會〉容積移轉自治條例 三讀通過

2017-06-01

〔記者何世昌／台北報導〕北市府推動容積銀行代金制，原訂六月卅日起，「捐地換容積」公共設施保留容積移轉舊制將走入歷史；但台北市議會昨三讀修正通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」，北市將比照外縣市，所有道路用地、兩公頃以下公園用地等可全面容積移轉。對此都發局長林洲民說，六月八日公民論壇將討論此案，屆時再考慮是否提覆議案。

廢止落日條款 延續雙軌制

現行「台北市容積移轉審查許可自治條例」第四條明定三年落日條款，落日六月卅日到期。在此之前，建商取得容積的方式採「雙軌制」，建商可選擇全數繳代金獲容積；抑或，五成以代金計算、五成來自未徵收的公保地（含十五公尺道路、兩公頃以下未開闢公園用地等）。

但國民黨市議員葉林傳、李新相繼提出修正案廢止落日條款；市議會上週二讀通過「李新版本」修正案，除了廢止落日條款，還加碼廢除「容移道路與八公尺以上計畫道路相連」等文字限制。修正案昨日下午再排審，大會一分鐘內宣讀通過三讀。

公民論壇將討論 考慮提覆議案

由於北市府日前揚言提出覆議案制衡修正案，外界關注北市府態度。但都發局長林洲民受訪態度轉彎指，六月八日將在北市府舉行公民論壇，屆時將提出「三個百分百」替代方案，包括百分之百代金制度、百分之百標購公保地，以及公告現值百分之百為上限徵收；待論壇結束後，再決定是否提出覆議案。

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  • 台北市議會昨三讀修正通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」。（記者何世昌攝）

    台北市議會昨三讀修正通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」。（記者何世昌攝）

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