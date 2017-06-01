〈台北都會〉「北藝」追加預算 柯P「不追加工程款」豪語破功

2017-06-01

總預算高達59.9億 追加3.82億

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲自豪，上任迄今從未追加工程款。但市議員陳政忠指出，台北表演藝術中心承包商理成營造倒閉後，兩度重啟招標流標；為避免三度流標，北市府將原案切為兩標，並預計追加三．八二億元工程款，預計總質詢結束後公告招標；追加鉅額工程款全民買單，柯市長豪語不攻自破！

台北表演藝術中心（北藝中心）在捷運劍潭站旁，總預算高達五十九．九億元，承包商為甲級營造廠「理成營造」，原定去年年底驗收完工。但理成營造僅執行卅八億元，去年十一月突然倒閉，工程停擺至今。

原定去年底完工 承包商倒閉

理成營造倒閉後，北市府即刻押提一．九億元履約保證金、一．四億元工程保留款，以及約四千萬元預付款；並於今年二月起，兩度重啟招標，但均因無廠商投標而流標。捷運局東工處長簡哲宏表示，為了避免工程流標，原標案將切割為「帷幕工程」、「內裝工程」兩標，並分別委由捷運局、工務局新工處代辦，預計下半年公告招標，將採最低標。

「帷幕工程」包含：Ｓ形玻璃、鋁飾板、平面及弧形鋁板、防水隔熱工程、鋁窗工程、施工架、逃生梯及間接工程等；「內裝工程」包含：室內裝修、防水隔熱、門窗五金、升降設備、機電空調、間接工程等。兩者待公開閱覽、回覆廠商意見、並修正標案後，才會確認標金；前者昨結束公開閱覽、後者預計六月底公開閱覽。

為避免三度流標 切為兩標

但陳政忠調閱相關資料發現，北市府對於標金金額早有定見；根據內部資料顯示，「帷幕工程」預計追加一．四五億元工程款、「內裝工程」預計追加二．三七億元工程款，總計將追加三．八二億元。換言之，北藝中心總預算將由現行五十九．九億元，增為六十三．七二億元！

陳政忠指出，柯文哲自豪「上任迄今從未追加工程款」，如今卻因捷運局東工處施工管理弊端，導致工程款暴增，口號也破功。為了避免浪費公帑，柯文哲必須嚴查、嚴懲。

除了追加工程款，陳政忠指，理成營造似有浮報工程進度，並溢領工程款。對此簡哲宏表示，北藝中心設計監造廠商為「大元聯合建築師事務所」、「大都會建築事務所（ＯＭＡ）」，前者為代表人，負責認定工程進度及估驗計價；市長柯文哲已裁示政風處調查，若溢領情事屬實，將追究大元建築師事務所責任。