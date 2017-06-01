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〈台北都會〉擴大反毒 新北將設毒品防治辦公室

2017-06-01

〔記者賴筱桐／新北報導〕毒品危害嚴重，行政院日前宣布四年將投入反毒經費一百億元，預算無上限，高雄市明年元旦起將設一級機關毒品防制局，統籌規劃反毒策略。新北市將成立毒品防治辦公室，整合相關機構、資源及預算，提升防毒工作效率。

據統計，一○五年新北市累計毒、藥癮列管個案數為一萬三千二百九十四人，比一○四年新增六千四百廿九人；全市一○五年不分級毒品查獲件數為一萬零二百五十七人，比一○四年增加十九．五％。

市長朱立倫昨天在市政會議指出，近年校園吸毒率逐年下降，但非在學青少年吸毒率日益上升，毒品防治辦公室以現有毒品危害防制中心為基礎，納入警察局緝毒專責組織及少年輔導委員會等資源，並與地檢署及中央相關單位合作，進行政策性整合，強化宣導與毒品防制工作，雖是任務編組，但如同災害防救辦公室，可統合各單位力量。

衛生局長林奇宏表示，毒品防治辦公室預計六月底前掛牌成立，轄下設有預防宣導組、處遇扶助組與緝毒溯源組，其中處遇扶助組比照長照中心管理模式，針對新增吸毒人口強化醫療介入，評估後派案個別化管理，每兩個月召開工作會議，定期追蹤成效，每六個月擴大為專家諮詢會議，進行個案研討；未來毒品危害防制中心仍存在，做為政策指導單位。

警察局長胡木源說明，目前吸毒人口尿液檢驗業務在刑警大隊預防組，行政裁罰由刑大偵查組負責，各分局外勤單位執行毒品查緝，緝毒溯源組整合上述業務，初期規劃廿名人力，目標「揪出藥頭」。

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  • 新北市政府將於六月底前成立毒品防治辦公室，擴大防毒。圖為新店戒治所輔導情形。（新北市衛生局提供）

    新北市政府將於六月底前成立毒品防治辦公室，擴大防毒。圖為新店戒治所輔導情形。（新北市衛生局提供）

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