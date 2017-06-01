〈台北都會〉台北港娛樂專區流標 「台版迪士尼」成泡影

2017-06-01

〔記者葉冠妤／新北報導〕台版迪士尼夢碎？新北市政府號稱要將台北港娛樂專區打造成「台版迪士尼」，三月對外公告招商，昨決標卻因沒人投標，宣告流標，市府事前頻透露數家國內外知名企業都曾表達高度興趣，最後卻成了「夢一場」。市府經發局研判，觀光大環境不景氣，再加上七十一億元的天價權利金，才讓廠商卻步。

71億權利金 廠商怕難回本

位於八里區、占地十．二五公頃的台北港娛樂專區，以設定地上權七十年、開發權利金七十一億元、土地年租金四千萬元方式對外招商，規劃結合主題樂園、飯店及大型購物商城，打造北台灣最大樂園。

觀光不景氣 周邊交通不便

不過，原訂去年就要啟動招商，期程卻一延再延，遲至今年三月才公告招商，當時就有廠商質疑開發權利金過高，且淡江大橋主橋工程數度流標、八里輕軌也不知道能否蓋成，相關的重大交通建設「連個影兒都沒有」等因素，讓人不敢貿然投資，深怕錢砸下去，最後連回本都難。

新北市經發局副局長黃正誠坦言，三月舉辦招商說明會時，吸引建商、百貨商和金控集團等廿多家企業參與，也有部分廠商私下詢問細節，不過最後卻沒有廠商領標。

黃正誠說，開發權利金過高是一大主因，受淡江大橋數次流標影響，更讓潛在投資廠商憂慮八里交通的不便利性，加上目前娛樂專區周邊尚未發展完全，基地成熟度不足，大環境的中客團人數縮減，衝擊觀光產業等，都讓廠商有所顧慮。

經發局︰研議分期分區開發

黃正誠表示，有廠商建議可以採分期分區開發，待第一期娛樂專區培養出市場後，再開發第二期工程，這樣也可分散一次須繳納的權利金額度，經發局會先做內部檢討，研議「分期開發」、「分期計收權利金」的可行性，再對外二次招商。