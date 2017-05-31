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〈南部〉《焦點評論》城市競合

2017-05-31

面對二○二○世界蘭花會議在台中的議題，台南有意參選下屆市長的綠營諸選將，昨天紛紛表示看法，雖然包括台南市政府及下屆市長可能的參選人都表示：希望共創台南及台中雙贏，但在這場城市競合中，如何讓台南贏到更多分數？也是不容輕忽的課題。

民進黨立委葉宜津昨天在臉書上以「如果我是下屆台南市長」為前提，對於台南在二○二○如何因為台中辦蘭花會議，台南同時舉辦蘭展的議題，拋出風向球，可以想見，這勢必也會形成下屆市長選舉的議題之一。

因為，如同立委陳亭妃所言，台南蘭展已辦了十三年，不止台南是重要的蘭花聚落產地，台灣各地對台南的蘭展也是印象深刻。也如同民進黨南市黨部主委顏純左指出的，台南舉辦的台灣國際蘭展本就與東京蘭展、世界蘭展並列三大蘭展，果真如此，如此具有歷史又並列全球三大的展覽，對台南人來說，又怎能讓台中搶了鋒頭？

雖然包括立委林俊憲、王定宇、黃偉哲等人及葉宜津、陳亭妃都提到可以共創城市雙贏，台南市政府也已表示，目前行政院已經協調，屆時會由台南—台中接力的方式，同時辦好台南及台中的花展，但無可諱言，二個城市雖然合作，但恐怕也難掩競爭關係。

尤其值得台南政壇注意的是，台中市除了辦二○二○世界蘭花會議，在二○一八年還有一場世界花博會，兩個城市的競爭應該是從二○一八年就開始，屆時台中辦花博，台南辦蘭展，如何分庭抗禮又能互相得利？延續下來的，才是二○二○的展覽大戰，而這場競合，現在就已經開始了。（記者唐在馨）

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