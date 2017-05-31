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〈南部〉政院整合》以蘭花季主題 台南台中接力

2017-05-31

帶動產業 展期銜接共同行銷

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於二○二○世界蘭展，市府表示，中央已定調台南及台中合辦，分別由台南市舉辦台灣國際蘭展，台中市接續辦理世界蘭花會議，以「展期銜接、共同行銷」合作模式，帶動台灣蘭花產業。

市府秘書長李孟諺說，中央已同意整合台南及台中合辦蘭展，以三月「蘭花月」或「蘭花季」之類主題，分別由台南舉辦台灣國際蘭展，行政院並增加台灣國際蘭展補助經費，擴大舉辦規模，台中市接續舉辦世界蘭花會議，以連續展期，共同邀請貴賓及宣傳行銷，希望未來蘭展只在台南舉辦，台中只辦花展，讓資源有效利用，帶給台灣最好效益，合作細節則尚待進一步討論。

至於烏樹林營區，李孟諺說，市府已與國防部達成撥用共識，未來將規劃農業科技產業園區，結合後壁蘭花生技園區整體發展，但是撥用事宜及環評等作業程序需要一些時間，來不及再蓋新展館，而且展館也要發揮平日功能，高鐵特定區大台南會展中心已獲經濟部全力支持，屬於國家級並符合國際規模的大型展館，多元展覽或演唱會活動皆可容納，預於一○九年底完工啟用，未來也是台灣國際蘭展舉辦最佳場館。

新館待建 後壁園區續當主場

李孟諺說，台南長年舉辦台灣國際蘭展，已經打出特色品牌，樂見中央與地方各界合力推動升級，大台南會展中心已啟動興建計畫，另覓一處新建大型展館恐不符經濟效益，在大台南會展中心未完建之前，這幾年國際蘭展，目前仍規劃在後壁蘭花生技園區舉辦。

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  • 台南市舉辦的2017臺灣國際蘭展開園後，遊客湧入後壁蘭花生技園區展館，爭相拍攝蘭花之美。（資料照，記者楊金城攝）

    台南市舉辦的2017臺灣國際蘭展開園後，遊客湧入後壁蘭花生技園區展館，爭相拍攝蘭花之美。（資料照，記者楊金城攝）

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