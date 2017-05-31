〈南部〉台中蘭展爭鋒》綠營台南市長選將 各有對策

2017-05-31

國際蘭展 2020年強碰蘭花會議

〔記者王涵平、王俊忠、黃文瑜／台南報導〕二○二○世界蘭花會議落腳台中，民進黨立委葉宜津昨天在臉書發文說，如果有機會當選下屆市長，會爭取國防部提供烏樹林糖廠對面大片的土地做為展場，再配合市府向中央爭取前瞻計畫經費擴大建設，二○二○年台南市可以舉辦一場規模不輸給台中市的蘭花展。而台南市舉辦台灣國際蘭展多年，已成為特色品牌的盛事，綠營有意角逐市長的人選，對此也各有看法。

立委陳亭妃說，一定要打造二○二○世界蘭花會議在台灣的氣勢，結合台南與台中的資源，吸引更多觀光客與世界各國的蘭花業者到台灣，創造觀光產值及經濟效益。她強調，台南舉辦國際蘭展已經有十三年經驗，蘭花業者也多數在台南，台南在二○二○世界蘭花會議絕對沒有理由缺席，她會全力爭取相關預算與土地，將台南後壁展區的展覽辦到最好，串聯台南及台中的蘭展，開創一加一大於二的效應。

民進黨南市黨部主委顏純左表示，台南舉辦的台灣國際蘭展本來就與東京蘭展、世界蘭展並列三大蘭展，相得益彰，要擴至烏樹林營區，地方與中央合力爭取，樂觀其成，但仍牽涉國防部用地變更及道路交通等客觀條件審慎評估。

而立委黃偉哲及林俊憲都認為，台中及台南屆時應該合作。黃偉哲建議由中央當協調平台，將世界蘭展與台灣蘭展納入共同思考，在資源配置上更有效運用以及互相奧援。

林俊憲則表示，目前台南市長賴清德與台中市長林佳龍已經有合作的共識，讓台南蘭展及台中蘭花會議展期能夠延續，結合兩個城市的優勢，邀請外賓同時到台中及台南參訪，應可共創雙贏。至於展場設哪邊？黃偉哲及林俊憲未有明確表示。

立委王定宇認為，目前台南會展中心已經招標，希望可以趕得上，若是真的不行，南紡的世貿中心及現有烏樹林台糖場地，也應可整合資源。不過，世界蘭展是國際盛事，更應放下競爭角度，讓台北、台中、台南三地合作，才能把蘭展辦好。

前立委李俊毅則說，根本問題在於台南缺乏大型會展中心，市府與中央應共同努力規劃台南「國際會展中心」，甚至將前瞻計畫台南部分預算項目金額變更，讓台南有長期辦會展的地方，不只為辦蘭花展，辦任何展覽都有合宜的場所。