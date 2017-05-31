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〈南部〉（高雄）自行車道隆起 騎士摔倒骨折

2017-05-31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市自行車道已將近九百公里，但端午連假期間，凱旋三路的自行車道地磚突然隆起，造成一名騎士摔傷骨折，工務局目前已拉起封鎖線，將加強檢修。

至今年四月底，高雄市自行車道長度已逼近九百公里，預定明年底達成「千里鐵馬道」目標，也曾被ＣＮＮ評定為亞洲五大適合騎乘自行車的友善城市。

但車友發現，隨著自行車道愈來愈長，相關維護工作卻未質量並進。鐵馬族批評，高雄市一些自行車道品質差，沒好好維護，導致路段不平或木棧道破損難行。

一名車友在批踢踢（ＰＴＴ）高雄板貼文，呼籲車友騎車經過凱旋三路要注意。他說，二十八日（週日）晚間騎車經過凱旋三路自行車道，沒注意到地面上地磚隆起，當場摔倒骨折。

案發時，有一對老夫婦經過，但該名車友以為是自己「犁田」，急著自行搭車到高醫掛急診，第一時間並未報警。等到傷勢包紮後，隔日凌晨一點半回到現場，才發現是地磚隆起造成的，擔心有人受害，立刻打1999告知情況。

記者昨天實地了解，案發地點位於凱旋三路、輕軌機場大門旁的人行道，於高雄市工務局自行車道網查詢，確認該處是工務局規劃的自行車道，但地磚疑似施工不良導致隆起，相當危險。

由於碰上端午連假，包商只先拉起黃色封鎖線示警，今天上班後才會修復。工務局強調將加強檢修。

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  • 凱旋三路的自行車道地磚隆起，造成騎士摔傷骨折。（記者葛祐豪攝）

    凱旋三路的自行車道地磚隆起，造成騎士摔傷骨折。（記者葛祐豪攝）

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