〈南部〉（高雄）到宅托育需求大 保母月賺33K

2017-05-31

〔記者洪定宏／高雄報導〕雙薪家庭因工作緣故，必須將嬰幼兒送到托嬰中心或找專業保母照顧，但部分家長認為找保母到家裡照顧寶貝比較放心，所以這類「到宅托育」模式已成為趨勢，保母月收入依工作時數及雙方議價而有所差異，可達三萬三千元或更多，目前尚有九十名嬰幼兒等待媒合，社會局呼籲有興趣的民眾踴躍投入。

90嬰幼兒等待媒合

社會局兒少科長何秋菊表示，已有二七三名嬰幼兒接受二○一位保母「到宅托育」，八小時收費兩萬一千元至兩萬七千元，平均兩萬四千元；九小時為兩萬三千元至三萬一千元，平均約兩萬六千三百元；十小時為兩萬三千元至三萬三千元，平均約兩萬六千七百元。

何秋菊分析，「到宅托育」的收費比「在宅托育」（保母在其自宅照顧）高，保母無須花費約一萬八千元修改自家環境，但通常只能照顧一名嬰幼兒，得自行前往工作地點，必須清理嬰幼兒的生活空間。

目前尚有九十名嬰幼兒等待「到宅托育」，分布區域及缺額為前鎮區卅八人、三民區廿四人、鼓山區十二人、鳳山區十二人、左營區四人，其家長職業主要為軍公教、專門技術人員、服務業、醫師及自營業。

何秋菊表示，高雄目前有證書的保母約兩千六百人，家長簽約前先向「居家托育服務中心」查詢保母服務紀錄，保母資訊可至社會局「雄愛生囝仔‧FUN心育兒資源網」（childcare.kcg.gov.tw）查詢。