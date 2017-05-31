〈南部〉（高雄）大樓闢財源 外牆、一樓公共空間可刊廣告

2017-05-31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市有兩萬多棟建築物，環保局修正張貼及插設懸掛廣告物管理辦法，近來申請書已上網，大樓外牆及一樓公共空間可比照里辦公室，自設廣告欄出租以開拓財源，公益廣告則免申請即可直接張貼。

須向環保局申請 公益廣告不限

據建管處統計，高市有兩萬多棟建築物，其中六樓以上超過七千棟，大樓動輒百戶人數多，行銷卻不易進入，不但業者打廣告碰壁，連各黨候選人也難以攻入，大樓管委會則樂於出租廣告，開源挹注大樓經費建設。

環保局表示，違規廣告從一○三年強制斷話一萬多件，到去年降為兩千三百多件，減少超過七成八；另依廢棄物清理法開罰，從一○三年的一萬多件，降至去年五千八百多件，減少超過四成四，有效遏阻違規廣告。

環保局修正「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」，近來申請書已上網，開放大樓外牆及一樓公共空間，只要不影響公共安全，可自設廣告欄，不限尺寸大小，但應張貼整齊。

違規廣告未補正 7月起嚴取締

環保局指出，廣告需經市府核准，才能出租業者，若具有公益性質，如捐血、愛心、宣導等，不用申請即可直接張貼，但不得有礙觀瞻、造成污染、違反善良風俗。違規廣告應於六月底前申請補正，通過審查即可合法設置。

環保局將於七月一日起加強取締，違者依該辦法開罰一千兩百元至六千元，房仲業者可依「不動產經紀業管理條例」重罰六萬元至三十萬元，呼籲民眾守法以免受罰。