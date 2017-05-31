〈南部〉蘇花塞車潮舒緩 南迴收假順暢

2017-05-31

〔記者王秀亭／台東報導〕蘇花公路落石中斷，端午連假最後一天，台東縣南迴公路原本預計中午過後湧現南下車潮，不過，昨天一整天南下車流雖然較平日明顯增加，卻未出現大塞車。大武警分局說，二十九日塞車最嚴重的太麻里香蘭段時速只有五到十公里，昨天則舒緩許多，時速已恢復到七十公里。

29日深夜大塞 比過年誇張

「二十九日深夜塞車盛況，更勝於六天的過年連假！」太麻里陳姓鄉民說，以往南迴公路塞車，通常晚間九點過後就會舒緩，但二十九日到了晚間十一點，台九線太麻里段還有長串車龍，等著進金崙山區，這種情形只會出現在農曆年節六天連假。

大武警分局說，南迴公路二十九日大塞車，主要是受到蘇花公路中斷影響，許多遊客原本要從蘇花公路返回台北，部分改南下走南迴公路，繞道「環島」返鄉，南迴公路二十九日下午三點起，湧入大量南下車潮，一整天南下車輛約為兩萬三千三百車次，原本已派出六十六人次警力，維護沿線交通，因應車潮突然湧現，增派三十人次警力，直到昨天凌晨南迴公路車潮終於舒緩。

太麻里香蘭段 車速回到70

大武警分局交通組組長蔡清良說，南迴公路通常在連假最後一天南下車潮就會舒緩，原本擔心蘇花公路中斷帶來的車潮再度湧現，但昨天全線車流增加，並未有壅塞情況，交通一路順暢，太麻里香蘭段昨天車輛時速已恢復到七十公里。