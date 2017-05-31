〈南部〉墾丁、小琉球連假嬌客 溫馴鯊優游

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午節連假，屏東縣兩大景點小琉球、墾丁湧入大批人潮，海底也出現難得嬌客，潛水愛好者分別在小琉球及墾丁萬里桐，發現溫馴的真鯊科鯊魚，直擊影片讓遊客們驚喜連連！
幸運拍下萬里桐鯊魚的Steven在網頁上寫道，二十九日中午左右，在墾丁國家公園的萬里桐海扇區、水下約十四米左右，意外錄下鯊魚游過的畫面，讓潛水界瘋狂。
無獨有偶，二十七日，小琉球潛水客在也記錄到黑邊鰭真鯊。記錄者「島人。Islander」 連續四天下水，每天都泡好幾個小時觀察，發現鯊魚都會固定出現，但是非常害羞怕人，只要有人下潛靠近，能和他們相處的時間通常在一分鐘以內。
同樣記錄到黑邊鰭真鯊的潛水愛好者Lynn mo則說，「鯊魚並不像電影演的那麼壞」，不會主動攻擊人，更不會吃人，就像小琉球的海龜花了好幾年，才逐漸在小琉球安心地住下來，適應人們在身邊優游。同樣的，鯊魚也需要時間「相信」人類，台灣難得有地方可以經常看到鯊魚，希望大家欣賞的同時，也要友善愛護他們，不追逐、不驚嚇他們。
長期呼籲「喜宴不用魚翅」的海洋學者何宣慶說，真鯊科鯊魚算是溫馴，一般鯊魚也不會主動攻擊人類，反而極容易被捕撈上岸「取翅」而死亡，希望民眾共同保護海洋生物，不要再吃魚翅產品，讓這些美麗嬌客在海洋優游，帶給屏東更多旅遊商機。