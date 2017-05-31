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〈台北都會〉24H洗衣店常擾鄰 環局明起稽查

2017-05-31

進行空、噪、水、廢聯合檢查

〔記者蔡亞樺／台北報導〕現代人生活型態改變，廿四小時自助洗衣店興起，夜間洗衣、烘乾機運作的聲響卻成為周邊居民的夢魘。台北市環保局宣布，六月一日起啟動專案稽查，針對全市一六九家自助洗衣店進行空（空污）、噪（噪音）、水（污水）、廢（廢棄物）聯合檢查，違者依法要求限期改善，並列為重點稽查對象，改善期滿一個月內也將主動稽查至少三次。

柯市府的環保新做法，民眾、業者反應不一。不具名業者說，洗衣店競爭，電力成本相當高，加上有時遭小偷光顧，損失得自行吸收，若政府有要求，願將營業時間縮短。打工族王姓學生說，租屋處沒洗衣機、下班又晚，因此常會去洗衣店，若洗衣店提早關門，會很不方便。

環保局統計，一六九家自助洗衣店，在二○一五年接獲一六七件陳情、去年有一一九件，其中噪音分佔五十三件、卅九件。

環保局表示，自助洗衣店營運時產生的噪音、空污、污水或廢棄物等造成環境公害，有時追查不易，主因是稽查人員到場後，常常未見行為人而無法有效處理。

環保局稽查大隊指出，若洗衣店噪音過大，可依噪音管制法開罰三千至三萬元，發現污水流出排至水溝，或棉絮四散影響環境，依廢棄物清理法處罰一千兩百至六千元，空氣污染則可依空污法裁罰十萬到一百萬元。

為此，環保局在四月發送「自助洗衣店環境維護管理指引」給業者，環保局表示，可以用幾種方式避免擾鄰，例如信義區一家自助洗衣店，業者採取縮短營業時間，另一間位於內湖的自助洗衣店，多次遭民眾陳情異味及噪音，經輔導業者加裝防制設備並調整營業時間，未再發生任何問題。

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  • 24小時自助洗衣店林立，北市環保局將自明日起展開聯合稽查。（記者蔡亞樺攝）

    24小時自助洗衣店林立，北市環保局將自明日起展開聯合稽查。（記者蔡亞樺攝）

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