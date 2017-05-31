〈台北都會〉18間老屋委外 市府標不出去

〔記者郭安家／台北報導〕不少縣市推老房子運動，台北市長柯文哲上任迄今完成規劃、媒合老屋竟是零件，待修繕、委外經營的公有老屋高達十八間，多位於大安區錦町日式宿舍群、陽明山美軍宿舍群。民進黨市議員李慶鋒指出，這些老屋修繕成本高，加上公告地價飆漲，租金最多飆漲五十八％，招商不利比大巨蛋還慘，市府「老房子運動玩到趴」！
文化局坦言難經營 將有減免辦法
對此，文化局副局長田瑋坦言，不是沒有人想參與老房子運動，是沒辦法經營下去。他透露，文化部已將文化局意見納入「出資修復公有文資租金減免辦法草案」，預計六月底公布新法，原則上以後廠商維修房子的成本，可扣抵該處租金，修得越多、扣得越多。
郝市府規劃委外十九處老屋，有四分之一數量、共五間，由烘焙連鎖名店亞尼克菓子工房得標，立偕建設也標下三間老屋。文化局統計，營運中十一間老屋，有八間賣餐飲、西點蛋糕、茶飲點心，搭配展覽、講座等活動。柯文哲上任後，北市府與立偕建設等三家廠商簽約委外老屋。
議員：因地價稅漲、修繕成本高
李慶鋒表示，這三處皆於二○一四年由郝市府媒合，嚴格說柯市府無績效。柯市府陸續推出卻無法媒合的老房子達十八間，原因包括房屋毀損嚴重、修繕成本高、公告地價上漲導致租金漲；這些老屋多位於大安區錦町日式宿舍群、陽明山美軍宿舍群，或南昌路前南菜園日式宿舍。
李慶鋒說，柯上任後，地價稅飆漲，老房子租金也應聲調漲九％至五十八％，頂新集團的頂禾開發公司得標的臨沂街幸町日式宿舍，經營典藏出版，月租增加七萬餘元、漲幅最多。磐石國際公司得標的和平東路一段老屋，經營留聲機、音樂館，增加月租則逼近十萬元、漲幅四十一％。
李慶鋒進一步指出，文化部將公告「出資修復公有文資租金減免辦法草案」，但文化局尚未完成討論，不積極應變。他說，文化局迫使老房子運動須做餐飲維持，若大公司都無以為繼經營，更遑論小公司、團體無法參與活化。
田瑋表示，經營老屋的管銷人力成本亦可扣抵租金，最優惠狀態下可扣抵全部租金，廠商只需負擔房屋稅、地價稅，文化局則會如實核算廠商所提單據。