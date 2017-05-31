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〈台北都會〉奪冠不成 新北消防局龍舟賽落居第三

2017-05-31

〔記者葉冠妤／新北報導〕奪冠夢碎！連四年在議長盃龍舟賽「銀」恨的新北市消防局隊，賽前撂狠話要打破魔咒拚冠軍，打敗由國家隊選手組成的宿敵萬家香隊，不少民眾昨在岸邊卡位，等著看這場世紀對決，豈料，消防局最後不但未能順利奪冠，更意外落居第三，隊員上岸時，個個神情落寞。萬家香隊則如願五連霸，亞軍為健身工廠隊。

國手組成萬家香隊 五連霸

新北市議長盃龍舟錦標賽總決賽昨於蘆洲微風運河登場，男子組決賽由常勝軍萬家香隊、新北市消防局隊、健身工廠隊、台北市霞海城隍廟隊四強爭霸，最後由國家級選手組成的萬家香隊以兩分三秒八五成績，穩坐五連霸寶座，甚至比去年快了近六秒。

萬家香隊教練侯鴻章表示，萬家香隊員都是國家代表隊選手，平常征戰各國，為了十月的世界錦標賽，近日在花蓮集訓，利用端午龍舟賽作為測試賽，對於五度奪冠，隊員們都謙遜地說「我們訓練時間比別人多，運氣也很好！」

高雄健身工廠 北上奪亞軍

拿了四次亞軍、人氣超高的新北市消防局隊，賽前信誓旦旦要突破老二魔咒，找來專業教練引進科學式訓練，沒想到最後比賽成績兩分六秒一八，慘居第三，甚至敗給曾是手下敗將的健身工廠隊；隊長邱鴻恩說，今年成績算是有進步，但其他隊伍都一致性躍進，「大家都盡力了！」下週則將赴中國上海市參加龍舟賽交流。

由一群健身房會員、教練組成的健身工廠隊，特地從高雄北上遠征，去年首度參賽就拿下第三名佳績，今年則進階以兩分四秒三四勇奪亞軍，隊長蕭宇廷說，成員多是上班族、學生，只能利用週末早上聚集訓練，能獲亞軍非常開心。

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  • 新北市消防局意外落居第三名。（記者葉冠妤攝）

    新北市消防局意外落居第三名。（記者葉冠妤攝）

  • 新北市議長盃龍舟賽男子組決賽由萬家香、新北市消防局、健身工廠、台北市霞海城隍廟隊四強爭霸，萬家香隊奪 冠。（新北市議會提供）

    新北市議長盃龍舟賽男子組決賽由萬家香、新北市消防局、健身工廠、台北市霞海城隍廟隊四強爭霸，萬家香隊奪 冠。（新北市議會提供）

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