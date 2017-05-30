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〈南部〉連假整頓違停 汽車拖吊數增多

2017-05-30

〔記者王俊忠／台南報導〕端節四天連假，台南市區與安平區各古蹟、觀光景點湧入大量人、車潮，也出現車輛違停情況，市警交通大隊表示，連假首兩日民間拖吊場平均一天拖吊二七四輛違停車，較五月上一週假日（二十日、二十一日）平均拖吊二七○件，增加四件。警方強調為維持連假交通順暢，對輕微違規採勸導；重大違規會加強取締、拖吊。

今年端午節四天連假，南市又辦國際龍舟賽，市區與安平區傳統觀光景點周邊道路都出現大量車流。市警局表示，為確保轄區各道路交通順暢，四天連假預計規劃交通崗二五二處、出勤二四五六人次警力，全力做好順暢交通工作。

交警大隊表示，根據市府委外民間拖吊場統計，二十七日、二十八日平均拖吊二七四輛違停車，相較五月上一週假日（二十日、二十一日）一天平均取締二七○件，增加四件，各風景區市警局均有派員指揮疏導。

另連假首兩天，各風景區景點取締違停拖吊六十件，較上週拖吊平均六十四件，減少四件。交警大隊說明，民眾輕微違規採勸導或立即排除，因此在風景區拖吊違停件數減少，也沒有發生死亡及重大交通事故。

市區古蹟景點、小吃美食聚落湧入人、車潮，許多美食名店大排人龍。昨午後在安平區一家飲料店排隊等購物的外地陳姓男子苦笑說，中午在知名的周氏蝦捲排不到吃飯，到近一點半還沒吃午飯，感受到台南觀光人、車潮的威力，他說：「這狀況大概很難改善吧！」

在地的王姓婦人說，台南市區與安平區的古蹟景點、小吃美食聚落，假日一向是觀光人、車潮齊聚之處，身為台南人，就不必在假日去這些地方湊熱鬧、自討苦吃！

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  • 端節連假，南市警方與委外拖吊業者針對重大情節違停車輛加強拖吊大執法。（記者王俊忠翻攝）

    端節連假，南市警方與委外拖吊業者針對重大情節違停車輛加強拖吊大執法。（記者王俊忠翻攝）

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