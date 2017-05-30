〈南部〉白河水庫被譏土庫 清淤爭納前瞻

2017-05-30

〔記者王涵平／白河報導〕白河水庫淤積嚴重，地方譏成「土庫」，南區水資源局規劃水利設施改善工程計畫，將續爭納前瞻計畫，持續推動清淤工作，提升水庫蓄水量。

〈tag_a淤積率超過六成〉

民國五十四年完工啟用的白河水庫，兼具灌溉、防洪、給水及觀光等多目標功能，然多年來上游沖刷的淤積量高達一千五百多萬立方公尺，淤積率超過六成，蓄水容量僅剩約九百七十萬立方公尺。

南區水資源局表示，一○二年提白河水庫水利設施改善工程計畫，先行辦理急要改善項目並納入「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」辦理，新建防洪防淤隧道一座，完成後預估平均每年排砂量為七．一萬立方公尺，除減緩水庫淤積，也可輔助洩洪，降低水庫最高洪水位，確保水庫安全。

此外，辦理壩體不透水心層加高並與防浪牆銜接，完成後可望提升壩體安全性及水庫防洪能力。另辦理主出水工及糞箕湖出水工改善，以穩定水庫出水功能，同時辦理水庫清淤恢復部份庫容，增加部分蓄水及蓄洪能力。

南水局指出，相關急要改善工作僅為白河水庫整體更新改善第一階段，為進一步再提升水庫運用效率並延長水庫壽命，仍須針對提高水庫排砂效率、提升水庫供水能力與既有淤積土方加速清淤等提出後續改善策略，已將後續改善工作爭取納入行政院前瞻基礎建設—水環境建設推動。