〈南部〉高市107處實物銀行 冠全台

2017-05-30

〔記者洪定宏／高雄報導〕為協助弱勢家庭遭遇緊急危難時，解決餐飲、營養及生活用品的困境，高市府於一○三年十一月成立「實物銀行」，至一○五年底，共投入一○○五萬元，建構全台灣最多的一○七處發放據點（含區公所），獲得企業界、團體與個人捐輸價值二一九五萬元物資，創造二．二倍「產值」，服務九四七五戶、近五萬三千人次。

「實物銀行」意指實體物資的儲存與發放，實體物資不侷限奶粉及白米等餐飲類，擴大涵蓋尿布、文具、洗髮精、沐浴乳及清潔用品等生活必要物資，由「總行」依各據點狀況，將物資轉運到需求區，再發放給弱勢家庭。

社會局社會救助科股長陳琴寶指出，「實物銀行」於一○三年十一月成立，因在三民區建構「總行」，當年度雖僅兩個月，含人事管理費用共花三一六萬元，一○四年及一○五年主要是人事管理費，分別為三一九萬元、三七○萬元。

陳琴寶強調，在高雄市慈善團體聯合總會等約五十個社團、動員約七千人次志工的努力下，建構全台最多的一○七處發放據點（含區公所），且僅花費一○○五萬元，就獲得企業界、團體與個人捐輸價值二一九五萬元物資（一○四年一二九九萬元、一○五年八九六萬元），也就是創造了二．二倍的「產值」，讓弱勢家庭的生活不虞匱乏。

值得一提的是，除台灣證券交易所動員金融界捐輸外，家樂福也慨捐物資運輸車，嘉里大榮物流公司更免費協助將物資轉運到偏鄉，凸顯企業界回饋社會的熱情；在據點設置方面，也善用學校餘裕空間，「鳳山分行」就設在鳳西國中。

陳琴寶表示，社會局接獲「急難救助」通報，派員評估後，依其家庭需求狀況，每月給予五百至一千五百點的額度，受助家庭可自行到各據點「採購」生活物資，模式類似超商或賣場，每戶最長三個月；若還有需求，就轉介鄰近的慈善會持續援助。