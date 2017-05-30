〈南部〉高雄青年族群外移流失 60至69歲劇增

2017-05-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄青年人口出現警訊，廿五至卅四歲年齡層，六年來大減八萬兩千餘人，六十至六十九歲年齡人口卻大增十一萬五千餘人。

根據內政部統計，截至去年底，高雄市戶籍人口共二七七萬九千三百餘人，與縣市合併二○一○年的二七七萬三千四百餘人，小增不到六千人。

25至34歲 6年來大減逾8萬人

但五十歲以下人口中，除了卅五至卅九歲、○至四歲這兩個群組的人口小增外，其餘全都減少，尤其廿五至廿九歲人口減少三萬九千餘人、卅至卅四歲人口減少四萬三千餘人，兩者合計大減八萬兩千餘人，顯見高雄青年族群外移情況嚴重，據統計廿五至卅四歲年齡層占高雄人口十四．二％。

相反的，近六年來，高雄五十歲以上人口群組全部增加，尤其六十至六十四歲增加六萬三千餘人、六十五至六十九歲增加五萬兩千餘人最多，兩者合計大增十一萬五千餘人，據統計六十五歲以上年齡層占高雄人口十三．四％。

最新一季的「高雄市產經情勢分析」，也對此提出警告，強調高雄市人口年齡的中位數（人口年齡分布的指數），已由二○一○年的約卅八歲增加至二○一六年的四十一．二歲，顯示高雄市因出生率下降、人口淨遷出，使得年輕人口逐漸減少，人口結構也出現老化趨勢。根據聯合國世界衛生組織定義，六十五歲以上老年人口占總人口比例達七％時，稱為「高齡化社會」，達十四％則是「高齡社會」。

對此，市議員陳信瑜指出，台灣青年第一份正職月薪平均兩萬四九九一元，高雄青年的平均月薪比期望值低四千元，畢業後僅六成願留在家鄉就業；市議員陳政聞也強調，高雄青年失業率為六都之冠。

網友則認為，高雄工作職缺大多是鋼鐵石化等傳統產業，缺乏知名高科技公司，一名雄中畢業、在竹科任職的工程師說：「高中同學留在高雄發展的，不到五個人！」

市府︰推動產業轉型 爭取台積電進駐

對此，高市府強調，近年推動產業轉型，希望翻轉南北長期資源分配不均，只有吸引產業進駐，才能改善人口往中、北移的危機，市府會更積極爭取台積電進駐南科路竹園區。