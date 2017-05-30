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〈南部〉放假綠島交通亂 6/8研商改善

2017-05-30

〔記者黃明堂／台東報導〕端午連假綠島遊客爆滿，但船班誤點、碼頭塞爆、街道打結，不僅遊客抱怨，連旅遊業者也擔心旅遊品質受影響，壞了綠島形象。台東縣府表示，六月八日將邀集相關單位及業者研商，共同改善亂象。

一位在地導遊說，端午連假是今年過年以來，綠島第一個旅遊高峰，看到遊客這麼多，原本應該很高興，但更怕遊客被綠島的亂嚇到，不再來了！

南寮漁港連續三天呈現碼頭爆滿情況，船班是平日的兩倍，進港及出港的動線都被人龍塞爆，這幾天天氣相當熱，遊客必須頂著大太陽，拖著行李，擠在人潮裡。

進來或出去的都頻傳誤點，在碼頭等著接客的業者，苦等不到人，遊客出綠島也會發生無法與預訂的鐵路班次銜接的情況。

當地一位業者說，他的團體客人有不少因為船班誤點，擔心影響到整體旅遊行程，臨時取消到綠島。甚至，因為船班誤點壓縮掉島上悠遊行程，他也主動建議部分客人「以後再來」，免得到了綠島，玩不到，還得塞在車陣人龍中受氣。

一位在島上工作的公務員也痛批南寮碼頭亂象。他說，假期前一天搭船要回台東，結果所有乘客都上船了，竟然五十分鐘後才開船，原來是業者把客輪當貨輪，拚命載貨，裝載延誤開船，他向船員抱怨，竟得到「去客訴啊」的回答。

另外，碼頭上也一堆卡車要來接船貨，直接在人潮中行駛，對人真的很不尊重。

台東縣政府觀光旅遊處長江慧卿說，船公司是花蓮航港局管轄，據了解，是因有艘船進行維修，影響到端午連假的調度。

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  • 綠島南寮漁港昨天塞爆。（記者黃明堂攝）

    綠島南寮漁港昨天塞爆。（記者黃明堂攝）

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