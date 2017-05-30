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〈台北都會〉南港高工校長遴選 教師質疑假民主

2017-05-30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕校長遴選爭議不斷，有學生當面向柯Ｐ陳情，柯市府在去年下修遴選委員人數。台北市高中職校長遴選日前落幕，但南港高工教師控訴，校內教師會、家長會意向調查支持度最高的人選，教育局遴選委員會卻捨棄，質疑教育局遴選假民主。教育局對此表示，尊重遴選結果。

依「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」，遴選委員會十五人，校內家長會、教師會各一，學者專家、教育局各五人，北市高中家長聯合會、北市教師會、北市中等學校校長協會各一人；教局去年將學者專家、教育局各減一人。

只是，南港高工近來流出一封「不接受教師會的監督與滿意度調查，如何成為南港高工的校長？」信函，指經兩輪四次家長與教師投票，答案卻是訝異與失望，校長遴選學校說明與投票全程錄影、公開，教育局呢？不公開、不錄影、不說明評議過程與結果。

一名南港高工男教師說，校內意向投票時共有九名候選人，校內教師一百八十多人、家長代表六十多人，勞師動眾投票，送到教育局遴選，校內參選的老師與主任在第一階段被「做掉」，最後當選者竟是台中高農候選人。

「根本是假民主、詐騙老師」，男教師氣憤地說，來自台中的校長候選人選非工科老師，也不熟悉北市教育環境，如何帶領南港高工？校內師長非常擔憂，教育局卻沒有任何說明。

教局：不可能作弊 尊重遴選結果

面對質疑，教育局科長鍾德馨說，校內意向調查結果會送到遴選會參考，各候選人在場簡報，委員依候選人學經歷、專長、自提校務計畫等投票，開票現場有監票與計票人員，過程不可能作弊與黑箱。

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