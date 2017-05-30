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〈台北都會〉公宅政策 民進黨立場搖擺

2017-05-30

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕總統蔡英文力推八年廿萬戶公宅政策，其中北市就含五萬戶，但因地方反彈等理由，市長柯文哲「四年兩萬戶公宅」確定跳票；尷尬的是，國民黨近年來與地方民眾質疑公宅政策，民進黨市議員也到場聲援。

日前國民黨市議員王鴻薇於地方開記者會，要求信義區三興段公宅基地停止招標，綠營市議員張茂楠、洪健益也都到場聲援；藍綠齊發聲，都發局長林洲民旋即表示柯文哲已裁示「暫停招標」。

張茂楠則解釋，要兌現的政策，有些屬於政黨政策，有些是市長政策，但地方基層考慮更多，諸如交通問題、人口負擔，並指市府不該見獵心喜看到地就蓋。文山區綠營議員簡舒培則指，地方民眾對公宅疑慮，但不與中央政策矛盾，市府應該做出優質樣板公宅說服民眾，但副市長林欽榮、局長林洲民看到地就想開工，跟地方溝通不足。

許淑華︰市府未與黨團溝通 配套出問題

市議會民進黨團總召許淑華坦言，柯文哲並未與黨團溝通，要將公宅視為府會共推政策；她認為，蔡英文公宅政策沒有錯，是柯市府執行與配套出問題，因公宅帶來交通及環境衝擊，市府要解決當地居民被剝奪感，她則主張釋出誘因，提高公宅周邊都更區的容積獎勵。

另一方面，因地方反彈，北市府也將六張犁營區、廣慈公宅砍約兩千戶。不過，國民黨市議員徐弘庭說，「若市府的地點是對的，那麼我反對（戶數）減量」，並指他只認同郝市府興建的興隆公宅，柯市府應到外縣市蓋公宅，再做好交通。

新黨市議員陳彥伯說，只要市府有嚴謹評估，就要捍衛公宅量體，不隨意亂砍，但市府至今無法說服他。他酸說，一開始就知四年蓋兩萬戶不行，但市府從頭到尾都用騙；他以華榮市場為例，指市府未經溝通就喊要蓋十九層，被抗議就縮成十一層；北市一堆土地屬於中央，但柯文哲不加入綠營、不受控制，怎能期待一定要獲得小英政府支持。

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