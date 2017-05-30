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〈台北都會〉4年蓋2萬戶公宅 確定跳票

2017-05-30

到明年底就任4年 只完工3453戶

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲選前喊出「四年兩萬戶、八年五萬戶」公宅目標，也曾承諾四年要蓋完。然而都發局統計，明年十二月廿五日，也就是柯就任四週年時，北市只有三四五三戶完工，達成率約十七．二％；若再扣除前市長郝龍斌完工、施工，以及轉作公宅使用的捷運聯開宅，柯任內全程規劃、完工戶數為一三○四戶。都發局解釋，兩萬戶目標現在為「編列預算」，預計二○二○年可至少蓋完九○三四戶，但無法估計兩萬戶蓋完時間。

都發局表示，「四年兩萬戶」目前目標是預算經議會同意後編列，因為只要有預算就一定能興建完工。都發局長林洲民說，明年年底公宅將分為三種狀況，分別是完工、動工及規劃中，總數為二○七八三戶；雖然明年底只有三四五三戶完工，但等到二○二○年就有九○三四戶，而這數字仍有機會往上加。

對於公宅興建戶數不如預期，林洲民表示，市府盡力配合議會提出要求，至今進行了卅五場公宅說明會，拜會地方里長九十次以上，但也坦承確實影響期程。

都發局︰改為編列預算就算數

都發局解釋，居民提出反對意見，局內都會做修正，但進入第二年後卻發現無論怎麼改，居民態度仍充滿敵意。另外，當他們私底下拜會地方時都表示支持，等到說明會時贊成又維持隱性，甚至有居民因現場激烈的氣氛下不敢表達意見，只能私下聲援市府。

居民反對 興建戶數不如預期

此外，都發局也配合地方顧慮選擇減量，至今已經在信義區六張犁營區、廣慈等基地損失二一八九戶，傷害公有地開發潛力。林洲民解釋，減量並非事前評估不足，而是來自壓力。他了解，郝時期未曾在公宅減量，但也指出當時規劃是四萬五千戶要做廿五年；柯市府希望盡快達到戶數，因此不得已妥協。

對於「四年兩萬戶」目標是否太嚴苛，林洲民指，若在荷蘭、南韓、香港都做得到。他說，雖然目前數字不盡理想，但這就是所有人須接受的事實，強調都發局一天當兩天用，並非因怠忽職守而無法達標。

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  • 台北市2018年底公宅狀況一覽表。（資料來源：都發局 製表：記者鍾泓良）

    台北市2018年底公宅狀況一覽表。（資料來源：都發局 製表：記者鍾泓良）

  • 萬華青年段公宅為柯文哲任內發包。 （記者鍾泓良攝）

    萬華青年段公宅為柯文哲任內發包。 （記者鍾泓良攝）

  • 中山培英基地預計興建198戶，因周邊居民反彈，目前仍在協商中。 （記者鍾泓良攝）

    中山培英基地預計興建198戶，因周邊居民反彈，目前仍在協商中。 （記者鍾泓良攝）

  • 公宅說明會常出現居民拉布條，甚至對官員丟冥紙。（資料照，記者鍾泓良攝）

    公宅說明會常出現居民拉布條，甚至對官員丟冥紙。（資料照，記者鍾泓良攝）

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