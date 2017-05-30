〈台北都會〉福隆海水浴場彩虹橋 昔用竹竿搭建

〔記者俞肇福／新北報導〕慶祝福隆海水浴場開幕一甲子，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處將於六月廿二日舉辦六十週年慶祝活動，老照片展覽中，最珍貴的是昔日「彩虹橋」曝光，當年用竹竿、木板搭設的渡河便橋，如果不是看到照片，實在很難想像，歡迎大家屆時到福隆回味老時光。
歡慶60年 老照片展回味舊時光
東北角風管處長陳美秀表示，福隆海水浴場全盛時期，福隆火車站萬頭攢動，到處都是泳客，周邊商家百業興盛；一甲子時光，仍歷久不衰，海洋音樂祭成為年輕人朝聖殿堂，福隆沙雕季成為親子出遊熱門景點，一年四季都有民眾到福隆騎乘自行車。
陳美秀表示，目前已向台灣鐵路局、公路總局商借福隆海水浴場與火車站的老照片展出；另外，也從台灣電影資料館找影片，讓大家可以看見五○年代民眾戲水的穿著。同時，也正在整理海水浴場相關文物，希望讓大家重溫早年福隆地區庶民生活。
宜蘭線鐵路於日治時期開闢，福隆車站舊稱「澳底驛」，二戰後改成福隆車站，福隆海水浴場於日治時期設置，當時稱為「福隆海濱浴場」，二戰後，由貢寮鄉公所與漁會共同經營，民國四十六年六月廿二日隆重開幕；當時海水浴場內有三千個休息位子、八十支大陽傘，另設小型旅館供遊客住宿。民國四十八年福隆海水浴場移撥給台鐵經營管理，七十三年六月移撥給東北角風管處迄今。