〈台北都會〉（新北）龍舟賽連4年奪銀 消防局今年拚摘金

〔記者李雅雯、曾健銘／新北報導〕「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」昨天上午在蘆洲微風運河開賽，共計有一百支隊伍爭取榮耀，其中男子組賽事備受關注，新北市消防局歷屆賽事都闖入前三名，第一、二屆拿到總季軍，接著又連拿四屆總亞軍，這次能否打破老二魔咒，擺脫宿敵「萬家香」隊，一舉拿下冠軍，讓許多人相當期待。
2次敗給萬家香隊 差距不到1秒
男子組新北市政府消防局、萬家香隊、烏來泰雅龍舟隊和健身工廠隊都屬種子隊伍，將在今天半決賽登場。消防局連續六屆闖入前三名，堪稱全國最強消防員龍舟隊；除了頭兩年拿下總季軍，近四年都位居總亞軍，前年、去年都敗給由國家代表隊選手組成的常勝軍︱萬家香隊；去年以二分八秒四三的成績，敗給萬家香隊的二分七秒四四，雙方差距不到一秒鐘。兩支強隊相爭，也成為每屆新北市議長盃龍舟錦標賽觀戰焦點。
引進科學式訓練 盼破解老二魔咒
新北市消防局教育訓練科股長周祐陞說，今年選手特別強化耐力，找來專業教練引進科學式訓練，在技巧上也有突破進步，近期練習的最好成績，相較去年參賽獲獎成績快上一秒，對於本次賽事會全力以赴。
昨天開幕式，多支創意裝扮隊伍暖場，頗具巧思的造型逗樂全場。「龍山出嶺戰艦」穿上迷彩服，磅礡氣勢強調堅毅精神；「黑潮」在二○一五年成立，由來自不同國家的選手組成，儘管各有各的母語，但深信「龍舟精神就是共通語言」，充分展現熱情、活力。
新北市議會議長蔣根煌表示，本屆外籍選手參與人數為歷來最多，各方好手一同前來較勁。
近年在微風運河舉辦的新北龍舟賽，新北市長朱立倫都會參加開幕典禮，本屆首次由新北市副市長侯友宜參與。侯友宜鼓勵國內好手加油拿到好成績，把獎金留下來。
今天（卅日）進行各組半決賽、決賽和總決賽，賽事將從上午九點半開始；預計下午四點舉行閉幕式暨頒獎。