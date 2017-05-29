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〈南部〉雙層巴士遊府城 明年初上路

2017-05-29

搶搭農曆春節觀光商機

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南首部雙層觀光巴士有譜了！交通局公告新的市區公車路線，計畫引進雙層巴士連通到各大觀光景點與飯店，已由府城客運得標，目前正在打造車體中，可望於明年初上路，趕搭農曆春節觀光旺季。

府城客運表示，目前台北、高雄的開頂雙層觀光巴士都有前罩，後段才開車頂，若引進國外全開頂的雙層觀光巴士，又牽涉國內現行法令問題，因此會在法令容許範圍內，「打開」車頂最大視野，並透過外觀設計呼應古都文化，創造台南獨特觀光特色，將讓遊客眼睛一亮，驚呼「不可思議」！

交通局表示，交通部核定南市的雙層觀光巴士計畫，補助每部車輛五四一萬餘元，市府則補助八十萬餘元，業者將購置三部新車，每部造價至少上千萬元，將採開放式車頂，車體設計中，可望年底前打造完成，明年初即可上路。

交通局開放雙層觀光巴士路線，包括台南火車站—北門路—小東路—前鋒路—大學路—勝利路—小東路—中華東路—大同路—健康路—西門路—和意路—永福路—府前路—建平路—永華路—光州路—安億路—平生路—安平路—民生路—海安路—民族路—忠義路—府前路—南門路—中山路。

每日10點到晚上8點 繞行市區

交通局表示，業者雙層觀光巴士可依安全行駛及市場評估作規劃調整，原則必須繞行市區一圈，駛進安平再返回台南火車站，每日發車時間應涵蓋上午十時至晚上八時，每小時至少一班為原則。

營運方式則可採搭車遊覽為主的城市觀光巡迴巴士（City tour），或與觀光景點如博物館、夜市等區域步行遊覽結合，另外可與觀光業者或熱門景點及電子票證業者合作，採異業聯盟合作行銷，提供旅遊、旅宿套裝行程或交通套票。

旅遊業者建議，台南觀光巴士票價訂在二、三百元間（當日可不限次數上下），旅客接受的程度較高，讓乘客可在景點上下遊憩，並可在二層樓的高度欣賞台南之美。

也有業者認為，台南日曬較多，上層半開頂方式，讓乘客可選擇上層坐在有遮蔽的車廂或無遮蔽的空間。

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