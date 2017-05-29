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〈南部〉國3關廟入口壅塞 地方建議高架化

2017-05-29

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕端午節連續假期第二天，出遊人潮湧現，國道三號關廟端的入口處，車流大排長龍，回堵至台八十六線，讓快速道路一度成為停車場，歸仁警分局全力動員疏導；由於該處交通壅塞的情況嚴重，也衝擊附近的平面道路，地方建議高架化改建，解決問題。

促銜接台86線與國道

國三是出遊重要的交通動線，每逢週休假日，關廟交流道入口處都容易湧現車流，民眾上不去，導致回堵至台八十六線，尤以與台十九甲線交會處最塞，昨天上午，又出現塞車綿延兩公里的情況，分局共動員六名警力前往交通疏導。

台八十六線由西往東時，以高架化的設計跨越歸仁段的一八二線，接近關廟則與台十九甲線交會，在平面道路匯流，要停等紅綠燈，被認為是塞車的主因，地方民眾建議，台八十六線高架化經一八二線時，應繼續延展，跨越台十九甲，直通國道三號關廟交流道，應有助於改善，歸仁分局今年春節後也就台八十六線高架化改建的意見，向公路局提案。

經費龐大 區長樂見中央協助

關廟區長王素珠指出，台八十六線回堵，緊鄰國三交流道的台十九甲線首當其衝，平面道路車流也受到影響，高架化經費龐大，若中央願意協助改善，樂觀其成。

警方呼籲改走替代道路

歸仁分局交通組長張世儒表示，根據經驗，連假期間當地最容易塞車時段，從上午十點起，到中午左右，由於車流要上國三，台八十六線回堵最嚴重；而下午四點起，變成國三下來車流多，平面道路壅塞，常會回堵至高速公路主線道。

張世儒建議，連假尖峰時間，駕駛應儘量避開該路段，改走替代道路，以免塞在車陣，在台八十六線可提前從歸仁匝道下，右轉一八二線進入關廟，接著左轉接台十九甲線往新化方向，再上交流道。

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  • 端午連假第2天，國道3號關廟端的入口處，車流大排長龍，回堵至台86線，警方動員疏導。（記者吳俊鋒攝）

    端午連假第2天，國道3號關廟端的入口處，車流大排長龍，回堵至台86線，警方動員疏導。（記者吳俊鋒攝）

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