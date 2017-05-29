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〈南部〉日運量增逾10倍 小黃燕巢線添新車

2017-05-29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄公車式小黃燕巢線，目前平均日運量可達一百五十人，比四年前剛推出時成長超過十倍。業者為回饋鄉親，加碼兩百萬元購置新車 ，預計五月卅一日上路，要讓地方充分感受小黃的貼心。

公車式小黃正式名稱為「計程車彈性運輸服務計畫」，由高市交通局於民國一○三年率先推出，主要運行在偏鄉既有公車路線與部分延伸，作為離峰或夜間時段替補，一方面服務鄉親，也為公車累積運能。

交通局說明，公車式小黃前兩條路線分別是田寮與大湖，後來因為運量暴增，已達到公車增班運能條件，陸續停駛，改由運能較大的公車上路，順利培養運量，也是公車式小黃主要任務之一。

目前仍在運行的公車式小黃有六線，分別為林園區紅3線，大寮區橘22線，前鎮區紅6線，左營區紅51A線，鹽埕、前金、三民區的33線，楠梓、橋頭、燕巢區98線。交通局表示，燕巢線服務今年已由皇冠衛星計程車隊接案，業者注意到燕巢線運能大，日前斥資兩百萬元購置全新歐系休旅車，預定五月卅一日上路服務。

交通局統計，燕巢線公車式小黃剛推出時，平均日運量約十二人，目前約一百五十人，成長逾十倍，其中超過七成都是長輩，他們常運用小黃相約參與社區活動或到診所看病。

交通局指出，這項計畫也受到交通部肯定，去年起陸續在各偏鄉地區試辦，許多縣市紛紛觀摩效法，花蓮縣玉里鄉、苗栗縣泰安鄉已於去年底試辦服務，台中豐原區今年四月也已上路。

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  • 公車式小黃燕巢線將有全新車款加入，提供鄉親更優質的服務。（記者王榮祥攝）

    公車式小黃燕巢線將有全新車款加入，提供鄉親更優質的服務。（記者王榮祥攝）

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