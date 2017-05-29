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〈南部〉活化閒置公共空間 72處變身社福設施

2017-05-29

社會局推動6年 平均每年12處

〔記者洪定宏／高雄報導〕受少子化及社會型態轉變影響，部分政府公共空間逐漸閒置，為避免淪為「蚊子館」，縣市合併後，高市社會局加速活化效率，六年多來，共將七十二處閒置空間轉變為社會福利設施，平均每年十二處，其中以區公所及其附屬設施十四處、國中小學校園及市場大樓各十三處最多。

另一特別現象是，彌陀農會也釋出空間做為老人日間照顧中心，六處基督教會設置老人社區照顧關懷據點，甲仙基督長老教會則成立早療據點，幫助偏鄉發展遲緩的兒童。

社會局社工科長劉耀元指出，區公所及其附屬設施如里活動中心或文康中心的空間活化，包括林園、左營、路竹、杉林、大社、梓官、三民、旗津等區，轉為公共托嬰中心、老人日照中心、實物銀行、育兒資源中心、早療及兒少服務據點等福利設施。

福樂學堂 校園首設老人日照中心

校園活化的國中小有鳳山區鳳西國中與五福國小、新興區大同與新興國小、六龜區龍興國小、岡山區前峰國小筧橋分校、大寮區山頂與昭明國小、前鎮區愛群與前鎮國小、仁武區仁武國小、鼓山區九如國小等；其中最特別的是設在大同國小的「大同福樂學堂」，創下全國首例校園設置老人日照中心。

市場大樓活化部分，雖然僅鹽埕、小港、三民、前鎮及大寮區等處，但因大樓空間多，一處就能容納多種福利設施，如鹽埕區市場大樓就有早療與老人服務據點、身障服務中心、身障日間作業設施及社福中心等五種。

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  • 梓官日照中心為長輩舉辦的活動課程。 （記者洪定宏攝）

    梓官日照中心為長輩舉辦的活動課程。 （記者洪定宏攝）

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