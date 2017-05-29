〈南部〉卑南族花環部落學校 明年熄燈

2017-05-29

停止預算 原民會：盼轉型

〔記者陳賢義／台東報導〕原住民族委員會四年前在台東開辦「卑南族花環部落學校」，傳出明年將停止招生，學校師生婉惜不已。校長林清美說，四年來累績的文化經驗戛然喊停，真的非常可惜，將與各部落研商，將校區轉型為教材編輯及培訓文化導覽人才場域，讓文化教育工作永續發展。

花環部落學校是在二○一三年五月間開班授課，教導學生卑南族傳統歲時祭儀、倫理規範、語言等，承擔卑南族文化薪傳的使命，每週六課程以活動、體驗為主，有族語暨文學、傳統生活技能、社會組織、藝術與樂舞、傳統信仰與祭儀、族群關係與部落歷史、部落倫理與禁忌等，亟具文化傳承意義，培育不少文化人才，也是卑南族群文化傳承的重要指標。

近來卻傳出原民會將停止部落學校年度預算，明年停止招生。

原民會指稱，花環部落學校執行至今已經第五年，辦學成效與預期略有落差，盼能藉由規劃轉型提升效益，將與部落學校商討未來要走的方向。

文化教育 回歸各部落推動

林清美說，花環部落學校不只具有文化傳承教育功能，更是卑南族八社十部落彼此學習、凝聚力量的場域，雖然原民會停止了學校預算，但卑南族文化教育工作不會因此暫停。

林清美說，花環部落學校停止招生，未來部落文化教育工作將回歸各部落推動，由部落自行設計學習課程，近期會跟各部落研商，將花環學校校區轉型為教材編輯及培訓文化導覽人才場域。