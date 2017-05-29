| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓又射飛彈入日本海 日韓急開國安會議 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉卑南族花環部落學校 明年熄燈

2017-05-29

停止預算 原民會：盼轉型

〔記者陳賢義／台東報導〕原住民族委員會四年前在台東開辦「卑南族花環部落學校」，傳出明年將停止招生，學校師生婉惜不已。校長林清美說，四年來累績的文化經驗戛然喊停，真的非常可惜，將與各部落研商，將校區轉型為教材編輯及培訓文化導覽人才場域，讓文化教育工作永續發展。

花環部落學校是在二○一三年五月間開班授課，教導學生卑南族傳統歲時祭儀、倫理規範、語言等，承擔卑南族文化薪傳的使命，每週六課程以活動、體驗為主，有族語暨文學、傳統生活技能、社會組織、藝術與樂舞、傳統信仰與祭儀、族群關係與部落歷史、部落倫理與禁忌等，亟具文化傳承意義，培育不少文化人才，也是卑南族群文化傳承的重要指標。

近來卻傳出原民會將停止部落學校年度預算，明年停止招生。

原民會指稱，花環部落學校執行至今已經第五年，辦學成效與預期略有落差，盼能藉由規劃轉型提升效益，將與部落學校商討未來要走的方向。

文化教育 回歸各部落推動

林清美說，花環部落學校不只具有文化傳承教育功能，更是卑南族八社十部落彼此學習、凝聚力量的場域，雖然原民會停止了學校預算，但卑南族文化教育工作不會因此暫停。

林清美說，花環部落學校停止招生，未來部落文化教育工作將回歸各部落推動，由部落自行設計學習課程，近期會跟各部落研商，將花環學校校區轉型為教材編輯及培訓文化導覽人才場域。

廣告
  • 卑南族花環部落學校是在2013年5月間開班授課，培育不少文化人才。（擷取自卑南族花環部落學校）

    卑南族花環部落學校是在2013年5月間開班授課，培育不少文化人才。（擷取自卑南族花環部落學校）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
活化閒置公共空間 72處變身社福設施

社會局推動6年 平均每年12處受少子化及社會型態轉變影響，部分政府公共空間逐漸閒置，為避免淪為「蚊子館」，縣市合併後，高市社會局加速活化效率…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：〈南部〉卑南族花環部落學校 明年熄燈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月29日‧星期一‧丁酉年五月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.